Кременчук, Здоров'я

Рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці знижується — медики

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 205

 

Більшість хворих традиційно діти

Упродовж минулого тижня, із 16 по 22 лютого, у Кременчуці виявили 1249 випадків захворювання на гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Тижнем раніше медики зафіксували майже 1500 випадків хворих — тобто рівень захворюваності поступово зменшується.

Серед усіх хворих переважна більшість — діти, 780 пацієнтів.

За цей період у місті також діагностували 135 випадків грипу та 1 випадок захворювання на COVID-19.

На грип захворіли 133 дитини. Із них 20 ушпиталили до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Також до стаціонару потрапили двоє дорослих із діагностованим грипом.

Із ГРВІ до інфекційного відділення госпіталізували 11 дітей. Дорослі пацієнти проходять амбулаторне лікування.

COVID-19 виявили в одного дорослого. Він лікується амбулаторно. Випадків смерті від коронавірусу за звітний період не зареєстрували.

Медики зазначають, що рівень захворюваності на ГРВІ у місті не перевищує епідемічного порогу.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині від COVID-19 померла жінка.

Автор: Яна Гудзь
Вверх