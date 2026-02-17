На Кременчуччині минулого тижня від COVID-19 померла жінка

У Горішніх Плавнях від ускладнень COVID-19 померла 73-річна жінка, яка протягом останнього року не проходила вакцинацію

За 7-й тиждень 2026 року в Полтавській області зареєстрували один летальний випадок, пов’язаний із COVID-19. Смерть сталася у Кременчуцькому районі, в Горішніх Плавнях. Померла — жінка віком 73 роки, яка не була щеплена проти коронавірусної інфекції впродовж останніх 12 місяців. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом із початку поточного епідемічного сезону, який триває з 40-го тижня 2025 року, в області зафіксували 17 летальних випадків від гострих респіраторних вірусних інфекцій. Із них 15 смертей сталися серед осіб, у яких лабораторно підтвердили COVID-19.ʼ

Нагадаємо, що за минулий тиждень у Кременчуці на грип та ГРВІ захворіли майже півтори тисячі містян.