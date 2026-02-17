У Полтаві на пішохідному переході вантажівка збила 60-річного чоловіка

16 лютого близько 18.00 у Полтаві на вулиці Великотирнівській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про інцидент повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 44-річний водій автомобіля Renault наїхав на 60-річного пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу. Унаслідок аварії чоловік зазнав тілесних ушкоджень і його госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Нагадаємо, що вчора в Кременчуці п’яний водій Tesla зніс паркан приватного будинку та залишив місце ДТП.
