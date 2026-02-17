У Кременчуці водій намагався відкупитися від патрульних після порушення ПДР

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 134

Під час перевірки документів чоловік передав правоохоронцям гроші, та, не зважаючи на попередження, не вдмовився від своʼї пропозиції

