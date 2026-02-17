У Кременчуці водій намагався відкупитися від патрульних після порушення ПДР

Під час перевірки документів чоловік передав правоохоронцям гроші, та, не зважаючи на попередження, не вдмовився від своʼї пропозиції
Зранку 17 лютого патрульні зупинили Volvo, водій якого порушив вимогу дорожнього знака. Про це повідомиляють в патрульній поліції Кременчука.
Під час спілкування чоловік передав правоохоронцям гроші разом із документами. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, він не відмовився від своєї пропозиції.
Патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу за фактом пропозиції неправомірної вигоди.
Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік пропонував знайомому «вирішити питання з ТЦК» за 8 тисяч гривень. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді застави.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.