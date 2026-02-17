На Кременчуччині судитимуть чоловіка за розбій у магазині

На Кременчуччині чоловік напав на продавчиню магазину та відібрав у неї 4 тисячі гривень і телефон. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що подія сталася 4 грудня 2025 року близько 21.00 у селі Мозоліївка. За даними слідства, до місцевого магазину зайшов чоловік у масці, приставив до шиї продавчині металевий предмет і почав вимагати гроші. З каси він забрав 4 тисячі гривень, а також мобільний телефон жінки, після чого втік.

Правоохоронці затримали підозрюваного за кілька годин. Чоловік зареєстрований у Кіровоградській області та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Попереднє покарання він також відбував за розбій. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Чоловікові інкримінують ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану особою, яка раніше вчинила розбій.

