Цієї ночі російська армія атакувала Україну 396 ударними БпЛАта 29 ракетами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 17 лютого (з 18.00 16 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по України із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Ворог атакував:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:
Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
