ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 396 ударними БпЛАта 29 ракетами – Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 09:51 Переглядів: 233

 

Силами ППО збито та подавлено 25 ракет та 367 ворожих БпЛА

У ніч на 17 лютого (з 18.00 16 лютого) російська армія завдала комбінованого удару по України із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Ворог атакував:

  • 4 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. (РФ), ТОТ Криму;
  • 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря;
  • 4 крилатими ракетами Іскандер-К з Курської обл. (РФ);
  • керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької обл.;
  • 396 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), ТОТ АР Крим, близько 250 із них — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • 4 крилатих ракети «Іскандер-К»;
  • 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;
  • 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

— Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! – йдеться у повідомленні.

 

Раніше ми розповідали, що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти та опуьлікували телефони відповідальних у Кременчуці.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх