Уродженець Полтавщини на замовлення РФ підпалив військове авто на Чернігівщині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 216

Контррозвідники Служба безпеки України затримали в Чернігівській області 22-річного уродженця Полтавщини, який діяв в інтересах спецслужб Російська Федерація. Чоловік причетний до умисного знищення військового автомобіля, що забезпечував потреби підрозділів Сил оборони. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як з’ясували правоохоронці, на момент скоєння злочину підозрюваний уже фігурував у кримінальному провадженні щодо підпалів армійського транспорту в столиці та перебував на свободі під заставою. Попри заборону залишати межі Київської області, він самовільно вирушив до Чернігова, виконуючи чергове завдання іноземного куратора.

На місці чоловік попередньо вивчив обстановку та підготував засоби для підпалу. Вночі він підпалив припаркований військовий автомобіль, спричинивши його повне знищення.

Після цього фігурант спробував незаконно перетнути державний кордон, уникаючи офіційних пунктів пропуску, однак був затриманий правоохоронцями.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативно-слідчі дії здійснювали співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 396 ударними БпЛА та 29 ракетами.