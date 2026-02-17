ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Уродженець Полтавщини на замовлення РФ підпалив військове авто на Чернігівщині

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 216

 

Підозрюваний знаходиться під вартою 

Контррозвідники Служба безпеки України затримали в Чернігівській області 22-річного уродженця Полтавщини, який діяв в інтересах спецслужб Російська Федерація. Чоловік причетний до умисного знищення військового автомобіля, що забезпечував потреби підрозділів Сил оборони. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як з’ясували правоохоронці, на момент скоєння злочину підозрюваний уже фігурував у кримінальному провадженні щодо підпалів армійського транспорту в столиці та перебував на свободі під заставою. Попри заборону залишати межі Київської області, він самовільно вирушив до Чернігова, виконуючи чергове завдання іноземного куратора.

На місці чоловік попередньо вивчив обстановку та підготував засоби для підпалу. Вночі він підпалив припаркований військовий автомобіль, спричинивши його повне знищення.

Після цього фігурант спробував незаконно перетнути державний кордон, уникаючи офіційних пунктів пропуску, однак був затриманий правоохоронцями.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативно-слідчі дії здійснювали співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія атакувала Україну 396 ударними БпЛА та 29 ракетами.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: СБУ підпал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх