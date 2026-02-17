ГО "Захист держави"
Полтавщина

На Полтавщині виявили порушення у торгівлі алкоголем та тютюном

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 147

Упродовж січня контролюючі органи області посилили нагляд за реалізацією алкоголю, тютюну та пального, зафіксувавши десятки порушень

У січні спеціалісти Державної податкової служби у Полтавській області здійснили 47 перевірок бізнесів, які працюють з підакцизними товарами. Під час заходів контролю було встановлено понад пів сотні випадків недотримання вимог законодавства. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

За виявлені порушення до бізнесу застосували штрафи на загальну суму близько 1,8 млн гривень. Окрім фактичних перевірок, податкова служба провела аналіз податкової звітності платників акцизного податку. За результатами камерального контролю склали 137 актів, а сума донарахованих штрафів перевищила 400 тис. гривень.

У ДПС також звернули увагу, що запуск електронної системи обігу алкогольної та тютюнової продукції, а також рідин для електронних сигарет, із використанням електронної акцизної марки відтерміновано до 1 листопада 2026 року.

Нагадає, що бізнес Полтавщини сплатив майже 4 мільйони гривень за ліцензії у січні.

Автор: Катерина Животовська
Теги: ДПС
