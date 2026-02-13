ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Полтавщина

Бізнес Полтавщини сплатив майже 4 мільйони гривень за ліцензії у січні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 90

 

Найбільше коштів надійшло за ліцензії на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів

У січні 2026 року бізнес Полтавщини сплатив до місцевих бюджетів 3,7 млн грн за ліцензії. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області. 

Найбільше коштів надійшло:

  • 3,1 млн грн за право продажу та виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

  • 0,6 млн грн — за ліцензії на виробництво, оптову й роздрібну торгівлю пальним та його зберігання.

Також податкова служба області упродовж першого місяця року видала 205 ліцензій. Зокрема:

  • 154 ліцензії — на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами;

  • 3 — на оптову торгівлю пальним;

  • 4 — на роздрібну торгівлю пальним;

  • 44 — на зберігання пального для власних потреб.

Як зазначили в податковій, ліцензування є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів та інструментом контролю легальності ринку. 

Нагадаємо, що у січні 2026 року перевірки податкової показали порушення на суму майже 25 млн грн.
Автор: Катерина Животовська
Теги: ДПС
