Бізнес Полтавщини сплатив майже 4 мільйони гривень за ліцензії у січні

У січні 2026 року бізнес Полтавщини сплатив до місцевих бюджетів 3,7 млн грн за ліцензії. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Найбільше коштів надійшло:
-
3,1 млн грн — за право продажу та виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
-
0,6 млн грн — за ліцензії на виробництво, оптову й роздрібну торгівлю пальним та його зберігання.
Також податкова служба області упродовж першого місяця року видала 205 ліцензій. Зокрема:
-
154 ліцензії — на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюновими виробами;
-
3 — на оптову торгівлю пальним;
-
4 — на роздрібну торгівлю пальним;
-
44 — на зберігання пального для власних потреб.
Як зазначили в податковій, ліцензування є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів та інструментом контролю легальності ринку.