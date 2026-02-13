На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 53

У Полтавській області очікується туман із суттєвим зниженням видимості, що може ускладнити рух транспорту

За інформацією метеорологів, уночі та вранці 14 лютого на території Полтавської області прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів. У звʼязку із цим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Загалом по області очікується хмарна погода з проясненням. Вночі істотних опадів не передбачається, удень можливий дощ. У нічні та ранкові години туман збережеться, а на дорогах місцями прогнозують ожеледицю.

Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0-5 градусів тепла.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості руху та зважати на складні погодні умови.

Нагадаємо, що в першій декаді лютого зафіксували найнижчий середньодекадний температурний режим. Востаннє такі низькі температури у відповідний період року фіксували в 2012 році.