Знання що рятує життя: «Захист держави» провів заняття для освітян Градизької ТГ

Безпека в громаді починається з чітких знань і відпрацьованих алгоритмів дій. Саме тому представники Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» провели виїзну зустріч з освітянами Градизької територіальної громади.

Захід відбувся на запрошення відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Градизької селищної ради. Участь у зустрічі взяли директори та заступники директорів закладів загальної середньої освіти громади.

Під час вступної частини керівник осередку, полковник запасу Володимир Поляков представив діяльність ГО «Захист держави», окреслив ключові пріоритети та напрями роботи організації.

Основну увагу приділили практичному блоку — діям цивільного населення в умовах війни. Освітянам нагадали алгоритми поведінки під час повітряної тривоги та обстрілів, роз’яснили правила реагування у разі виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів, зокрема саморобних вибухових пристроїв.

Також учасникам продемонстрували зразки небезпечних предметів, які можуть траплятися на території громад, та наголосили на важливості правильної оцінки ризиків і дотримання чітких інструкцій.

Під час зустрічі наголошували: навіть умовно тилові громади залишаються в зоні підвищеної небезпеки через можливе виявлення уламків ракет, БпЛА та інших зразків озброєння.

ГО «Захист держави» продовжує системну роботу з громадами, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення та готовності до можливих загроз. Дякуємо освітянам Градизької ТГ за конструктивну співпрацю та відповідальну позицію.