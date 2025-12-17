«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО

Проте лише в теорії. На практиці все інакше.

«Всі ми: місцеві мешканці, вимушені переселенці — громадяни однієї країни. Всі маємо однакові права й потребуємо поважного ставлення» — це аксіома.

На одному з крупних підприємств міста Кременчук трапилася ситуація, що викликає щире обурення та запитання до керівництва щодо ставлення до людей, які мають в паспорті прописку Луганської області.

Один із працівників, що переїхав до Кременчука з охопленого війною регіону, протягом двох років сумлінно працював на підприємстві. Не мав жодного нарікання, виконував роботу відповідально та професійно. Колектив й керівники до нього ставився добре, чоловік працював з бажанням бути корисним і приносив цю користь.

В один з днів все змінилося.

Без попереджень, без пояснень, без можливості дізнатися причину, охорона підприємства йому просто ліквідувала перепустку на територію.

Будь-яка спроба дізнатися — чому, закінчилася відсутністю пояснень.

Офіційний запит керівництва також результату не дав — у відповідь прийшла звичайна відписка.

А ось особиста неформальна розмова з одним із представників служби охорони, ситуацію трохи прояснила.

Виявилося, охорона отримала команду анулювати всім вимушеним переселенцям, що працюють на підприємстві, дозвіл на знаходження на території. Тобто фактично лишила можливості працювати.

«Всіх, у кого прописка на окупованій території, заборонили пускати… Вони ж неблагонадійні…»

Ось такий підхід.

У своїй країні, свої ж громадяни цілеспрямовано ділять людей на «місцевих» й «переселенців».

Цілеспрямовано «вішають ярлики», дискредитують, називають «неблагонадійними», лишають роботи.

Без пояснень, просто тому, що так комусь хочеться…

До речі, цей «хтось» сидить на високих стільцях й має право голосу для прийняття важливих для держави й народу рішень.

…Цей випадок як дзеркало суспільного ставлення, яке, на жаль, досі існує у певних структурах.

Хочеться нагадати тим, хто продовжує «ділити» українців на своїх і переселенців. Другі — це такі ж українці, які втратили через війну домівку. Хтось один, хтось два рази. Але вони не втратили права бути українцями. Не втратили права на гідне життя, працю та повагу.

І доки до них будуть ставитись як до «чужих» — наша єдність залишатиметься лише пустими словами.