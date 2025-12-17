Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Мирослава УКРАЇНСЬКА
редакторка газети «Для Дому і Сім'ї»

«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО

Сьогодні, 16:48
245
Блоги
«Всі ми: місцеві мешканці, вимушені переселенці — громадяни однієї країни. Всі маємо однакові права й потребуємо поважного ставлення» — це аксіома.

Проте лише в теорії. На практиці все інакше.

На одному з крупних підприємств міста Кременчук трапилася ситуація, що викликає щире обурення та запитання до керівництва щодо ставлення до людей, які мають в паспорті прописку Луганської області.

Один із працівників, що переїхав до Кременчука з охопленого війною регіону, протягом двох років сумлінно працював на підприємстві. Не мав жодного нарікання, виконував роботу відповідально та професійно. Колектив й керівники до нього ставився добре, чоловік працював з бажанням бути корисним і приносив цю користь.

В один з днів все змінилося.

Без попереджень, без пояснень, без можливості дізнатися причину, охорона підприємства йому просто ліквідувала перепустку на територію.

Будь-яка спроба дізнатися — чому, закінчилася відсутністю пояснень.

Офіційний запит керівництва також результату не дав — у відповідь прийшла звичайна відписка.

А ось особиста неформальна розмова з одним із представників служби охорони, ситуацію трохи прояснила.

Виявилося, охорона отримала команду анулювати всім вимушеним переселенцям, що працюють на підприємстві, дозвіл на знаходження на території. Тобто фактично лишила можливості працювати.

«Всіх, у кого прописка на окупованій території, заборонили пускати… Вони ж неблагонадійні…»

Ось такий підхід.

У своїй країні, свої ж громадяни цілеспрямовано ділять людей на «місцевих» й «переселенців».

Цілеспрямовано «вішають ярлики», дискредитують, називають «неблагонадійними», лишають роботи.

Без пояснень, просто тому, що так комусь хочеться…

До речі, цей «хтось» сидить на високих стільцях й має право голосу для прийняття важливих для держави й народу рішень.

…Цей випадок як дзеркало суспільного ставлення, яке, на жаль, досі існує у певних структурах.

Хочеться нагадати тим, хто продовжує «ділити» українців на своїх і переселенців. Другі — це такі ж українці, які втратили через війну домівку. Хтось один, хтось два рази. Але вони не втратили права бути українцями. Не втратили права на гідне життя, працю та повагу.

І доки до них будуть ставитись як до «чужих» — наша єдність залишатиметься лише пустими словами.

0
Теги: ВПО переселенці підприємство робота

ТОП-3 думок за місяць

Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
28.11.2025, 12:17
1 257
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
19.11.2025, 11:25
1 187
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
28.11.2025, 11:30
931

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх