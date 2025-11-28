Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки

Сьогодні, 11:30
99
Блоги

Навіть коли фронт здається далеким, війна нагадує про себе щодня. Уламки ракет після роботи ППО, залишки боєприпасів чи старі міни — усе це може лежати просто під ногами, у лісі, на городі чи навіть у дворі. Одна необережна дія — і трагедія.

 

Саме тому команда Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» продовжує виїзні навчання з мінної безпеки. Цього разу завітали до Піщанської ОТГ і провели заняття на базі місцевого центру культури і дозвілля.
Зустріч провів керівник осередку, учасник бойових дій та військовий педагог Володимир Поляков. Він детально пояснив, як поводитися з вибухонебезпечними та підозрілими предметами — тема, на жаль, більш ніж актуальна навіть за сотні кілометрів від лінії зіткнення.
Під час навчання проговорили найважливіше:
🔹 Як візуально розпізнати небезпечний предмет (міни, снаряди, уламки, растяжки тощо)
🔹 Що категорично НЕ МОЖНА робити (торкатися, піднімати, кидати, розбирати, фотографувати зі спалахом)
🔹Покроковий алгоритм дій при виявленні: відійти, позначити місце, зателефонувати 101 або 102
🔹 Як убезпечити себе, дітей і сусідів
Такі зустрічі — це не просто «теорія». Це реальний інструмент, який зберігає життя. Люди йдуть додому з чітким розумінням: «Тепер я знаю, що робити».
Велика подяка всім, хто прийшов — вашій увазі та відповідальному ставленню. Це саме те, що робить наші громади сильнішими й безпечнішими.
ГО «Захист держави» продовжує роботу. Якщо ваша громада, школа чи організація теж хоче провести таке навчання — пишіть, приїдемо.
Разом робимо Україну безпечнішою! 💙💛

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
12.11.2025, 20:10
1 135
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
19.11.2025, 11:25
863
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
13.11.2025, 11:20
831

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх