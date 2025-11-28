Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Навіть коли фронт здається далеким, війна нагадує про себе щодня. Уламки ракет після роботи ППО, залишки боєприпасів чи старі міни — усе це може лежати просто під ногами, у лісі, на городі чи навіть у дворі. Одна необережна дія — і трагедія.
Саме тому команда Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» продовжує виїзні навчання з мінної безпеки. Цього разу завітали до Піщанської ОТГ і провели заняття на базі місцевого центру культури і дозвілля.
Зустріч провів керівник осередку, учасник бойових дій та військовий педагог Володимир Поляков. Він детально пояснив, як поводитися з вибухонебезпечними та підозрілими предметами — тема, на жаль, більш ніж актуальна навіть за сотні кілометрів від лінії зіткнення.
Під час навчання проговорили найважливіше:
🔹 Як візуально розпізнати небезпечний предмет (міни, снаряди, уламки, растяжки тощо)
🔹 Що категорично НЕ МОЖНА робити (торкатися, піднімати, кидати, розбирати, фотографувати зі спалахом)
🔹Покроковий алгоритм дій при виявленні: відійти, позначити місце, зателефонувати 101 або 102
🔹 Як убезпечити себе, дітей і сусідів
Такі зустрічі — це не просто «теорія». Це реальний інструмент, який зберігає життя. Люди йдуть додому з чітким розумінням: «Тепер я знаю, що робити».
Велика подяка всім, хто прийшов — вашій увазі та відповідальному ставленню. Це саме те, що робить наші громади сильнішими й безпечнішими.
ГО «Захист держави» продовжує роботу. Якщо ваша громада, школа чи організація теж хоче провести таке навчання — пишіть, приїдемо.
Разом робимо Україну безпечнішою! 💙💛