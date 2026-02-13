ГО "Захист держави"
Полтавщина

У судах Полтавщини перевірки виявили системні порушення

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 148

В Лубенському та Пирятинському судах виявили порушення прав людини

У межах реалізації національного превентивного механізму (НПМ) представники регіонального представництва Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області здійснили планові моніторингові відвідування Пирятинського районного суду Полтавської області та Лубенського міського районного суду Полтавської області. Про це на сайті повідомив омбудсман України.

Перевірки проводили працівниця регіонального представництва спільно з представницею громадської організації. Метою візитів було оцінити доступність правосуддя, умови перебування громадян у судах, дотримання прав підсудних, а також доступність приміщень для осіб з інвалідністю.

Під час відвідувань перевіряючі виявили низку системних порушень прав людини. Зокрема, в обох судах відсутні кімнати для конфіденційного спілкування підсудних із адвокатами, не забезпечено ізольовані маршрути конвоювання обвинувачених, а також немає належним чином облаштованих приміщень для підсудних і конвою. Приміщення судів не пристосовані для осіб з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм.

Крім того, в обох установах відсутні автоматичні системи пожежної сигналізації та належно обладнані укриття на випадок повітряних тривог і надзвичайних ситуацій. У Пирятинському районному суді додатково зафіксовано аварійний стан однієї з будівель та відсутність огородженої стоянки для спеціального транспорту варти. У Лубенському міськрайонному суді така стоянка наявна, однак окремі службові приміщення потребують капітального ремонту.

За результатами відвідувань буде підготовлено узагальнений звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків, який скерують до компетентних органів.

Нагадаємо, що нині у Кременчуці є лиш один автомобіль із підйомником для перевезення маломобільних людей.

Автор: Катерина Животовська
Теги: суд перевірка
