Кременчуківець отримав 6 років за зберігання «солі»

Раніше чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі, але прокурор оскаржив покарання через його мʼякість та неправильну кваліфікацію дій обвинуваченого

Полтавський апеляційний суд суворіше покарав мешканця Кременчука за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини PVP (синтетична сіль) із наміром збуту. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Раніше Кременчуцький районний суд засудив чоловіка до 4 років обмеження волі, проте прокурор оскаржив вирок через неправильну кваліфікацію дій обвинуваченого та м’якість покарання.

Встановлено, що у лютому 2023 року кременчуківець придбав 5 ампул PVP (синтетична сіль). Дві з них він сховав і сфотографував місця зберігання на телефон. Під час затримання поліція вилучила решту ампул та мобільний із фотографіями і геолокацією «закладок», що свідчило про намір збуту.

Суд апеляційної інстанції перекваліфікував дії чоловіка на ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, вчинені повторно. Йому призначили 6 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

