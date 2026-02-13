ГО "Захист держави"
Полтавщина

Суд виніс вирок за крадіжку банківської картки та грошей у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:02

 У справі також вказано, що чоловік вже не вперше порушує закон

У Горішніх Плавнях суд визнав винним 20-річного місцевого мешканця у двох злочинах: він підібрав чужу банківську картку та вкрав гроші з неї. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними суду, 8 листопада 2025 року чоловік знайшов на тротуарі банківську картку, а наступного дня скористався нею у магазині та зняв 3 192 гривні. Потерпілий отримав повне відшкодування збитків і просив суворо не карати злочинця.

Суд врахував щире каяття, повернення грошей та співпрацю зі слідством і призначив покарання: 2 роки обмеження волі за привласнення картки та 5 років позбавлення волі за повторну крадіжку. Остаточне покарання – 5 років позбавлення волі.

Однак суд застосував умовне звільнення: обвинувачений не відбуватиме термін у в’язниці, якщо протягом дворічного іспитового строку не вчинить нових злочинів і виконуватиме покладені обов’язки – періодично з’являтися до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Нагадаємо, що поліцейські Полтвщини встановили особу чоловіка, якого підозрюють у крадіжці майна з приміщення дитсадка, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Автор: Катерина Животовська
