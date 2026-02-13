Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко 17 лютого у Кременчуці з незабутнім концертом: «Кохання і справжні почуття зігріють всіх!»

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко 17 лютого з винятковим спільним концертом виступлять у Кременчуці.

Її ніжність, легкість, запал і пристрасть!

Його сталева міць, чоловіча харизма, драйв і глибина!

«Кульбаби» і «Вінні-Пух», «Ліхтарики» і «Джеральдіна», «Квітка-душа» і «Позивні», «Блискавка» і «Капронові банти», «Така як є» і «Не Магеллан», «Чарівна скрипка» і «Вірити».

17 лютого о 18.00 у Міському палаці культури будуть всі найкращі сольні хіти і приголомшливі прем’єри, які ви почуєте першими!

До свого великого спільного туру Україною Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко приготували величезну кількість сюрпризів.

Постануть перед нами щирими і справжніми! Романтичними, темпераментними, веселими, палкими.

Огорнуть кожного жагучою пристрастю, трепетною взаємоповагою і безмежною силою свого кохання.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко — одна з найкрасивіших пар української сцени.

Заслужені артисти України, самобутня і неповторна творчість яких скорила мільйони сердець.

Про спільний тур Арсена Мірзояна і Тоню Матвієнко шанувальники просили давно.

І от нарешті українські міста почують, як фантастично гарно їхні унікальні голоси, які не сплутаєш з жодними іншими, зливаються, грають новими барвами й доповнюють один одного.

«Концерти Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко у межах спільного туру будуть рекордними за кількістю хітів та вражаючими за поєднанням різних музичних стилів і жанрів, від безсмертних українських народних пісень й відвертої правди з передової до чуттєвих балад і стильних сучасних хітів! А також безмежно надихаючими — за цінними сенсами і глибиною кожної пісні та незабутніми — бо там, де справжні почуття, інакше просто бути не може!» — обіцяють організатори.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з 2014 року неспинно підтримують українських захисників.

Тож і концерти спільного туру проводять на підтримку ЗСУ. По завершенню туру з вітанням від вас артисти особисто передадуть автівки, дрони та все необхідне воїнам на передову.

Не пропустіть винятковий концерт Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко у Кременчуці 17 лютого о 18.00 у Міському палаці культури.

Кохання, щирість і справжні почуття зігріють всіх!

