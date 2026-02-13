Депутати направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу

У зверненні Кременчуцької міської ради пропонується створити робочу групу за участю представників МВС, Міноборони, Міносвіти, Державної авіаційної служби України, адміністрації ХНУВС та трудового колективу коледжу для оцінки та аналізу наслідків рішення щодо релокації навчального закладу
На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 13 лютого, депутати ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, прем’єр-міністра, омбудсмена та міністра внутрішніх справ щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС). Перед голосуванням це звернення понад годину гаряче обговорювали у сесійній залі.
У зверненні депутати просять призупинити реалізацію рішення щодо передислокації Кременчуцького льотного коледжу до проведення всебічного аналізу наслідків, розгляду та перевірки наведених фактів та обставин, проведення детальної оцінки усіх можливих наслідків. Зокрема, наголошується, що передислокація коледжу може призвести до втрати висококваліфікованих кадрів, зриву навчального процесу та підготовки фахівців. Таке рішення несе ризики втрати акредитації та фактичного припинення діяльності унікального закладу, відомого за межами нашої країни, з давньою історією та непересічним досвідом підготовки висококваліфікованих кадрів авіаційної галузі.
На початку обговорення перед депутатами виступила представниця трудового колективу льотного коледжу, яка 35 років пропрацювала у навчальному закладі. Вона заявила, що майже всі його працівники та викладачі написали заяви про відмову переїжджати на нове місце.
Її підтримав депутат Денис Терещенко, який заявив, що до нього звернувся колектив льотного коледжу і він підготував це звернення.
Він додав, що на новому місці немає ніякої інфраструктури для роботи навчального закладу. А гуртожиток, який пропонують для проживання на новому місці, не має жодних умов для проживання — ані центрального водопостачання, ані каналізації та опалення. Все це тільки планується обладнати.
Його доповнив Микола Бокован, який зауважив, що передислокація льотного коледжу — це питання не тільки його майбутнього, а й майбутнього Кременчука.
Він запропонував поставити це питання перед Полтавською обласною радою та обласною військовою адміністрацією, щоб вони також висловили свою позицію з цього приводу.
Депутат Олександр Роженко здивувався, чому на розгляд такого важливого питання не прийшло керівництво Кременчуцького льотного коледжу.
Він зауважив, що з тексту звернення варто прибрати рядки, де керівництво МВС фактично звинувачують у порушенні Кримінального кодексу під час ухвалення рішення про передислокацію.
Таку редакцію звернення підтримали Василь Волошин та Олександр Плескун, який запропонував додати до адресатів звернення Кременчуцької міської ради ще Верховну Раду та самого міністра внутрішніх справ.
Денис Терещенко погодився з такою правкою звернення та повідомив, що два народних депутати — Олексій Мовчан та Олексій Гончаренко сьогодні «будуть ставити питання щодо майбутнього Кременчуцького льотного коледжу у Верховній Раді».
Депутати проголосували за звернення із запропонованими правками та доповненнями.
В ухваленому документі йдеться, що до депутатів Кременчуцької міської ради звернулися представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу у зв’язку з рішенням, прийнятим на протокольній нараді, яка відбулася 20 січня під головуванням Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, щодо передислокації навчального закладу.
На нараді ухвалено рішення про:
Депутати зазначають, що рішення про переміщення лоьотного коледжу могли бути прийняті без належного нормативного, майнового, фінансово-економічного та трудового обґрунтування, що створює ризики істотної шкоди державним інтересам.
Депутати зауважують, що прийняті рішення щодо передислокації коледжу створюють загрозу масового відтоку висококваліфікованих науково-педагогічних, льотно-інструкторських та інших вузькопрофільних кадрів.
У зверненні також наголошується, що на цей час льотний коледж стоїть перед необхідністю проходження у 2026/2027 навчальному році п’яти акредитацій освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Переїзд у непідготовлене місце фактично унеможливлює виконання її вимог.
Депутати просять:
Нагадаємо, 9 лютого ми писали, що представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням поставили підписи 142 людини.
Раніше ми писали про студента та викладача коледжу, які розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились. Працівники та студенти на загальних зборах вирішили звертатись до президента, аби запобігти передислокації.
