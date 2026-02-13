Депутати направили звернення до президента, парламенту та уряду щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 814

У зверненні Кременчуцької міської ради пропонується створити робочу групу за участю представників МВС, Міноборони, Міносвіти, Державної авіаційної служби України, адміністрації ХНУВС та трудового колективу коледжу для оцінки та аналізу наслідків рішення щодо релокації навчального закладу

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 13 лютого, депутати ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, прем’єр-міністра, омбудсмена та міністра внутрішніх справ щодо недопущення передислокації Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС). Перед голосуванням це звернення понад годину гаряче обговорювали у сесійній залі.

У зверненні депутати просять призупинити реалізацію рішення щодо передислокації Кременчуцького льотного коледжу до проведення всебічного аналізу наслідків, розгляду та перевірки наведених фактів та обставин, проведення детальної оцінки усіх можливих наслідків. Зокрема, наголошується, що передислокація коледжу може призвести до втрати висококваліфікованих кадрів, зриву навчального процесу та підготовки фахівців. Таке рішення несе ризики втрати акредитації та фактичного припинення діяльності унікального закладу, відомого за межами нашої країни, з давньою історією та непересічним досвідом підготовки висококваліфікованих кадрів авіаційної галузі.

Колектив відмовляється переїжджати

На початку обговорення перед депутатами виступила представниця трудового колективу льотного коледжу, яка 35 років пропрацювала у навчальному закладі. Вона заявила, що майже всі його працівники та викладачі написали заяви про відмову переїжджати на нове місце.

— Куди їхати?.. У нас унікальні викладачі. Для Кременчука цей навчальний заклад — перлина. Пожалійте дітей — їм треба дати можливість навчатися, — сказала вона.

Її підтримав депутат Денис Терещенко, який заявив, що до нього звернувся колектив льотного коледжу і він підготував це звернення.

— На нараді у МВС шестеро поліціянтів вирішили долю тисячного колективу. При цьому на неї не запросили жодного його представника. Ніхто ні з ким не розмовляв, як це мало б бути, — зауважив депутат.

Він додав, що на новому місці немає ніякої інфраструктури для роботи навчального закладу. А гуртожиток, який пропонують для проживання на новому місці, не має жодних умов для проживання — ані центрального водопостачання, ані каналізації та опалення. Все це тільки планується обладнати.

— Люди туди не поїдуть. Це буде смерть не тільки Кременчуцького льотного коледжу, а, а й всієї галузі цивільної авіації, — наголосив Денис Терещенко.

Його доповнив Микола Бокован, який зауважив, що передислокація льотного коледжу — це питання не тільки його майбутнього, а й майбутнього Кременчука.

— Коли наші школярі їдуть навчатися в інші міста чи країни, більшість з них назад вже не повертаться. Кременчуцький льотний коледж — це не тільки майбутнє авіаційної галузі, а й майбутнє нашого міста, — заявив депутат.

Він запропонував поставити це питання перед Полтавською обласною радою та обласною військовою адміністрацією, щоб вони також висловили свою позицію з цього приводу.

А де керівництво КЛК та народні депутати?

Депутат Олександр Роженко здивувався, чому на розгляд такого важливого питання не прийшло керівництво Кременчуцького льотного коледжу.

— А де наші народні депутати від Кременчука? Чому вони не звертаються до керівництва МВС? Що дасть наше звернення? Такі звернення ми приймаємо постійно і чи зупинить воно передислокацію? — поставив питання депутат.

Він зауважив, що з тексту звернення варто прибрати рядки, де керівництво МВС фактично звинувачують у порушенні Кримінального кодексу під час ухвалення рішення про передислокацію.

Таку редакцію звернення підтримали Василь Волошин та Олександр Плескун, який запропонував додати до адресатів звернення Кременчуцької міської ради ще Верховну Раду та самого міністра внутрішніх справ.

Денис Терещенко погодився з такою правкою звернення та повідомив, що два народних депутати — Олексій Мовчан та Олексій Гончаренко сьогодні «будуть ставити питання щодо майбутнього Кременчуцького льотного коледжу у Верховній Раді».

— Я прошу, щоб і інші народні депутати від Кременчука підключилися до цієї роботи. Адже це питання майбутнього Кременчука, — закликав він.

Депутати проголосували за звернення із запропонованими правками та доповненнями.

Про що йдеться у зверненні?

В ухваленому документі йдеться, що до депутатів Кременчуцької міської ради звернулися представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу у зв’язку з рішенням, прийнятим на протокольній нараді, яка відбулася 20 січня під головуванням Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, щодо передислокації навчального закладу.

На нараді ухвалено рішення про:

переміщення працівників коледжу;

оптимізацію штатної чисельності коледжу;

фактичне припинення освітньої діяльності в місті Кременчуці;

проведення масштабних ремонтних, реконструкційних робіт та переміщення майна;

підготовку до передачі або тимчасового припинення експлуатації будівель коледжу у Кременчуці;

здійснення витрат державних коштів на забезпечення новою матеріально-технічною базою.

— У протоколі не наведено конкретних оцінок ризиків, порівняльного аналізу загроз, офіційних висновків уповноважених органів чи альтернативних варіантів гарантування безпеки освітнього процесу за місцем фактичного розташування коледжу в м. Кременчуці. За відсутності таких висновків підстава переміщення, що була зазначена як «безпекова ситуація», має ознаки декларативності та не дозволяє об’єктивно оцінити його необхідність і пропорційність наслідків. Також не надано підтвердження забезпечення безпекової складової представників КЛК ХНУВС після передислокації, — йдеться у зверненні.

Депутати зазначають, що рішення про переміщення лоьотного коледжу могли бути прийняті без належного нормативного, майнового, фінансово-економічного та трудового обґрунтування, що створює ризики істотної шкоди державним інтересам.

— Заплановані заходи із капітальних ремонтів, реконструкцій, модернізацій, переміщення майна та підготовки інфраструктури можуть свідчити про ймовірне недоцільне використання бюджетних коштів, що могли б бути використані на потреби Сил оборони України, - наголошують у зверненні.

Депутати зауважують, що прийняті рішення щодо передислокації коледжу створюють загрозу масового відтоку висококваліфікованих науково-педагогічних, льотно-інструкторських та інших вузькопрофільних кадрів.

— У разі реалізації зазначених рішень існує ризик руйнування цілісної сертифікованої системи підготовки авіаційних фахівців, що історично функціонує на базі коледжу, а також виникнення неможливості повноцінного виконання освітніх програм льотної та спеціальної підготовки, — резюмується у зверненні.

У зверненні також наголошується, що на цей час льотний коледж стоїть перед необхідністю проходження у 2026/2027 навчальному році п’яти акредитацій освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Переїзд у непідготовлене місце фактично унеможливлює виконання її вимог.

— Переміщення потребуватиме колосальних фінансових витрат на створення аналогічних умов з нуля, навіть за наявності коштів. Відповідно, протягом тривалого часу система підготовки буде працювати з перебоями або взагалі зупиниться, — зазначено у зверненні.

Депутати просять:

Призупинити реалізацію рішення щодо передислокації Кременчуцького льотного коледжу до проведення всебічного аналізу наслідків.

Створити робочу групу за участю представників МВС, Міноборони, Міносвіти, Державної авіаційної служби України, адміністрації ХНУВС та трудового колективу коледжу для оцінки та аналізу наслідків рішення щодо релокації навчального закладу.

Провести детальну оцінку всіх можливих наслідків стосовно переміщення освітнього процесу, підготовки авіаційних фахівців, безпеки курсантів та працівників.

Залучити представників трудового колективу до обговорення та погодження всіх рішень, що впливають на діяльність коледжу та права працівників.

Нагадаємо, 9 лютого ми писали, що представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням поставили підписи 142 людини.

Раніше ми писали про студента та викладача коледжу, які розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились. Працівники та студенти на загальних зборах вирішили звертатись до президента, аби запобігти передислокації.