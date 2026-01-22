«Нам дали два дні вирішити, що робити далі»: студенти льотного коледжу обурені новиною про передислокацію закладу

Після повідомлення та публікації інформації про те, що Кременчуцький льотний коледж переїжджатиме в одну із західних областей України, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися студенти закладу, аби привернути увагу до цієї ситуації.

За їх словами, сьогодні у коледжі відбулися загальні студентські збори, де назагал оголосили про передислокацію і повідомили, що це рішення вже ухвалене з вірогідністю 99%.

— І студентів, і викладачів буквально поставили перед фактом, що усі переїжджають. Хто зі студентів не хоче — тих відраховуватимуть, а працівників звільнятимуть. Нам дали два дні — сьогодні й завтра, аби ми вирішили, чи будемо переїжджати, і повідомили про це, — ділиться з нами під час розмови один зі студентів 2-го курсу.

Студенти кажуть, що їм ніби-то пообіцяли заселення у гуртожитки, але які там будуть умови — невідомо.

— Станом на зараз там навіть немає води. Чи зроблять щось до вересня — не відомо. Тобто ми маємо кинути все і їхати жити в умовах, про які ми нічого не знаємо. А орендувати квартиру навряд чи хтось зможе — ціни там захмарні, за 1000 гривень стипендії це нереально. І батьків обтяжувати таким навряд чи хтось захоче, — каже студент.

До слова, в неофіційній розмові журналістам «Кременчуцького Телеграфа» працівники коледжу, які нині живуть у гуртожитку закладу освіти розповіли, що вони мають до 1 червня виїхати із приміщення. А от на новому місці дислокації їх навряд чи забезпечать житлом.

— Ніхто не хоче переїжджати — ні студенти, ні працівники. Дехто з педагогів уже пенсійного віку, у них тут родини, у них тут все. Один викладач профільної дисципліни їздить у Кременчук зі Світловодська. В інший регіон він точно не захоче їхати, — переконаний наш співрозмовник.

За словами студентів, до 30 червня навчальний рік мають завершити 1, 2 та 3 курси. Випускні істипи 4 курс має скласти до 30 квітня.

— Нам повідомили, що у разі, якщо ми не захочемо переїжджати, то по закінченню навчання нам видадуть академдовідки. Але це буде аж улітку — тоді ми з ними зробити нічого не зможемо. Аби ми отримали їх зараз, була б можливість подати документи в інший профільний заклад, щоб довчитися. А якщо ми отримаємо їх влітку, то виходить, що рік чекати доведеться. Можливо, запропонують якісь варіанти переведення до інших вузів, але поки що мова про це не йшла, — каже другокурсник.

Нині ж позиція адміністрації коледжу не відома — ми зверталися за коментарем і до керівника закладу Руслана Яковлєва, і до його заступниці Олени Цимбаліст, проте офіційного коментаря з приводу цієї ситуації нам ніхто не надав. Як тільки заклад захоче озвучити свою позицію — ми її опублікуємо.

Нагадаємо, Кременчуцький льотний коледж планують передислокувати на захід країни у зв’язку із безпековою ситуацією.