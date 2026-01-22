ГО "Захист держави"
Полеглому воїну із Горішніх Плавнів Сергію Олійнику присвоїли посмертну нагороду

Загиблого восени 2024 року молодшого сержанта відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Полеглого військовослужбовця із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Сергія Олійника нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ 14 січня підписав Президент України Володимир Зеленський.

 

Народився Сергій Володимирович 16 липня 1975 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів середньої школи № 5 продовжив навчання в професійно-технічному училищі № 18, де здобув професію водія та автослюсаря. У 1995-1997 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім працював у міській пожежній частині та на інших підприємствах міста. З 2007 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

27 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 вересня 2024 року під час виконання обов’язку військової служби молодший сержант Збройних Сил України Сергій Олійник героїчно загинув в районі села Желанне Перше Покровського району Донецької області. Певний час військовослужбовець вважався зниклим безвісти — його поховали лише у травні 2025 року.

Під Покровськом загинув військовий з Кременчуччини Сергій Олійник, який тривалий час вважався безвісти зниклим

Нагороду захисникові посмертно присвоїли за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання бойових завдань у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях родинам загиблих військових вручили державні нагороди.

Автор: Яна Гудзь
