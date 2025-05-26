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Під Покровськом загинув військовий з Кременчуччини Сергій Олійник, який тривалий час вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 21:22 Переглядів: 403

 

Вічна шана полеглому захиснику України

Вчора, 26 травня, громада Горішніх Плавнів попрощалася з загиблим на російсько-українській війні молодшим сержантом Збройних Сил України Олійником Сергієм Володимировичем який тривалий час вважався зниклим безвісти.

 
Народився Сергій Володимирович 16 липня 1975 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів середньої школи номер 5 продовжив навчання в професійно-технічному училищі 18, де здобув професію водія та автослюсара. У 1995-1997 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім працював у міській пожежній частині та на інших підприємствах міста. З 2007 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

27 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну.

13 вересня 2024 року під час виконання обов'язку військової служби молодший сержант Збройних Сил України Сергій Олійник героїчно загинув в районі населеного пункту Желанне Перше Покровського району Донецької області.

Поховали Сергія Володимировича з військовими почестями на території військового меморіалу "Їхні імена будуть жити вічно".

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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