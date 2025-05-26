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Завтра Кременчук прощатиметься з полеглим сержантом поліції Олександром Батуріним з Донеччини

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 308

 

Сьогодні із загиблим побратимом попрощалися бойові друзі на Донеччині, а завтра тіло загиблого захисника привезуть до Кременчука, де вже два роки проживають його батьки з міста Бахмут

Завтра, 27 травня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну сержанта поліції Олександра Батуріна. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Відомо, що сержант поліції Батурін Олександр Дмитрович воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Він загинув 24 травня внаслідок удару ворожого дрону під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні із загиблим побратимом попрощалися бійці його стрілецького батальйону на Донеччині, а завтра тіло загиблого захисника привезуть до Кременчука, де вже два роки проживають його батьки — вимушені переселенці з міста Бахмут.

Олександр Батурін народився 12 квітня 1998 року у місті Дебальцеве Донецької області, але з раннього дитинства проживав у Бахмуті. У 18 років він став переможцем чемпіонату України з кікбоксингу, пізніше пов’язав свою долю зі службою в Національній поліції.

— Правоохоронець захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Донецькій області. Понад усе прагнув звільнити рідну Донеччину від окупантів. Сміливий, справедливий, відданий — таким Олександра запам’ятають колеги та побратими. У захисника залишилися батьки та сестра. Поліція Донеччини висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна і світла пам’ять! — йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

Прощання та поховання Олександра Батуріна відбудеться завтра, 27 травня:

  • 10.15 — прибуття катафалка з тілом загиблого до Свято-Миколаївського собору;
  • 10.30 — прощання у соборі;
  • 11.30 — виїзд до місця поховання;
  • 12.00 — поховання на Свіштовському кладовищі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воїни світла поховання Бахмут поліцейський
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