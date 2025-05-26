Відповідальні, амбітні, ініціативні: у Кременчуці триває набір до лав патрульної поліції

Батальйон патрульної поліції Кременчука оголошує набір на службу: запрошуються відповдальні, амбітні, ініціативні. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.
Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав! — закликають правоохоронці.
Серед основних вимог до кандидатів:
Перший крок для майбутніх патрульних поліціянтів — заповнити анкету за посиланням. Детальна інформація про набір до лав патрульної знаходиться тут.
Після заповнення заявки кандидати пройдуть кілька етапів відбору:
У разі виникнення додаткових питань відповісти на них зможе інспектор з рекрутингу за телефоном 0674024290.
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