Відповідальні, амбітні, ініціативні: у Кременчуці триває набір до лав патрульної поліції

Сьогодні, 21:41 Переглядів: 124

Перед початком служби кандидатам потрібно пройти кілька етапів відбору

Батальйон патрульної поліції Кременчука оголошує набір на службу: запрошуються відповдальні, амбітні, ініціативні. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.

Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав! — закликають правоохоронці.

Серед основних вимог до кандидатів:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна загальна середня освіта;

посвідчення водія категорії «В».

Перший крок для майбутніх патрульних поліціянтів — заповнити анкету за посиланням. Детальна інформація про набір до лав патрульної знаходиться тут.

Після заповнення заявки кандидати пройдуть кілька етапів відбору:

тестування;

медичне обстеження;

перевірка рівня фізичної підготовки;

співбесіда з поліцейською комісією.

У разі виникнення додаткових питань відповісти на них зможе інспектор з рекрутингу за телефоном 0674024290.