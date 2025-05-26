«Коло» для випускників програм «Дія.Бізнес» у Кременчуці

У Кременчуці з’явилося нове ком’юніті із випускників усіх національних і локальних програм центру «Дія.Бізнес». Це спільнота випускників, які не зупиняються після навчання, а ростуть разом, діляться знаннями, підтримують, створюють нові можливості та підсилюють один одного.
Про першу зустріч «КОЛА» «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла директорка центру «Дія.Бізнес» у Кременчуці Лариса Богодист.
На першій зустрічі говорили, як працювати з відгуками. Власниця студії «Фламінго», Юлія Отянська, розповідала власний досвід роботи з відгуками клієнтів.
Під час зустрічі учасникам національної навчальної грантової програми «Траєкторія 2» вручили сертифікати про те, що вони успішно пройшли навчання, а також доєднали їх до «КОЛА».
Керівниці «Дія. Бізнес» у Кременчуці подякувала спікерам і менторам, а також партнеру Vodafone і Олексію Кіндря, які зробили учасникам приємні подарунки, які стали справжнім сюрпризом для кожного.
— Проведення зустрічей «КОЛА» плануються один раз на місяць. Це буде нетворкінг й конкретна корисна тема. Зустрічі будуть проводитися на різних локаціях — в закладах випускників центру.
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