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Кременчук, Бізнес/Робота

«Коло» для випускників програм «Дія.Бізнес» у Кременчуці

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 76

На першій зустрічі обговорили, як працювати з відгуками

У Кременчуці з’явилося нове ком’юніті із випускників усіх національних і локальних програм центру «Дія.Бізнес». Це спільнота випускників, які не зупиняються після навчання, а ростуть разом, діляться знаннями, підтримують, створюють нові можливості та підсилюють один одного. 

Про першу зустріч «КОЛА» «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла директорка центру «Дія.Бізнес» у Кременчуці Лариса Богодист.

— Ми зустрілися у ресторані «Чибірек», який відкрили наші випускники програм «Гранти для бізнесу» і «Відважна 2». на першу зустріч прийшло 30 людей, але ми на вірному шляху, бо бажаючих доєднатися до «КОЛА» багато.

На першій зустрічі говорили, як працювати з відгуками. Власниця студії «Фламінго», Юлія Отянська, розповідала власний досвід роботи з відгуками клієнтів.
Під час зустрічі учасникам національної навчальної  грантової програми «Траєкторія 2» вручили сертифікати про те, що вони успішно пройшли навчання, а також доєднали їх до «КОЛА». 

— На цих зустрічах є можливість розказати про себе, про цінний або проблемний досвід, запитати поради. Це надихаюче середовище для взаємопідтримки, розвитку та реалізації своїх ідей, — розповідає пані Лариса.

Керівниці «Дія. Бізнес» у Кременчуці подякувала спікерам і менторам, а також партнеру Vodafone і Олексію Кіндря, які зробили учасникам приємні подарунки, які стали справжнім сюрпризом для кожного.

— Проведення зустрічей «КОЛА» плануються один раз на місяць. Це буде нетворкінг й конкретна корисна тема. Зустрічі будуть проводитися на різних локаціях — в закладах випускників центру. 


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес
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