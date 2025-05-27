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Лагідна українізація: 7 слів-кальок із російської, від яких треба очистити своє мовлення

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 275 Коментарів: 1

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Частою помилкою при спілкуванні українською мовою є вживання слів та фраз, які є кальками з російської. Варто стежити за чистотою свого мовлення та перевіряти значення слів, коли сумніваєтесь у коректності їх вживання.

Ссилка і ссилочка

Це кальки з російської, якими не варто послуговуватися у своєму мовленні. Іншомовне слово «лінк» теж калька, але з англійської.

Щодо інших перекладів слова link на українську досі тривають бурхливі суперечки. Це поняття варто передавати цими словами: посилання, гіперпосилання, відсилання, ланка.

Заставляти

Не можна когось заставляти щось робити, бо правильно говорити: примушувати чи змушувати. Наприклад: "Він, напевно, не буде примушувати тебе до співу, як ти не маєш охоти!.." 

Слово «заставляти» в українській мові вживають із двома значеннями:

  • заставляти річ у ломбарді, тобто віддати її в заставу кредиторові
  • заставляти кімнату меблями, тобто заповнювати приміщення якимись предметами.

Пробіл

Незаповнене місце між словами чи рядками у друкованому тексті часто називають пробі́лом. Втім, авторитетні мовознавці вважають це слово калькою з російської мови і радять послуговуватися іншими відповідниками: пропуск, прогалина.

«Виздоровлюй швидше»

Коли хочете, щоб хворий ліпше почувався, бажайте йому одужувати, а не виздоровлювати. Загалом, російське слово "выздоравливать" має багато відповідників в українській мові: видужувати, вичунювати, очунювати, оклигувати, здоровіти, ставати на ноги.

Вид (у значенні пейзаж)

Місцевість, що відкривається перед очима, пейзаж або ландшафт правильно називати не видом, а краєвидом. Вид - це різновид у ряді предметів чи явищ. Бувають різні види рослин, іграшок, вина тощо.

«Мені обідно»

"Мені обідно" - це яскравий приклад суржику. Українською про свої почуття варто говорити так: мені прикро, мені боляче, мене це ображає, мене це кривдить.

Одівати (аксесуари)

Якщо йдеться про окуляри, рукавички, шапки, усілякі прикраси та інші аксесуари, то ліпше сказати слово надівати. Наручники, до речі, теж надівають.

Водночас слово одягати має кілька значень, одне з яких - забезпечувати когось одягом. Також одягають одежу чи одежину: спідницю, пальто, джинси, плащ.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
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Коментарі: 1

135
OLDTROLL:
Сьогодні, 09:07

Українізація це добре, але разом зі свободою слова і висловлювання до нас прийшов час не українізації, а матюкизації населення, коли москвороті (і не тільки) батьки дозволяли собі матюччя у висловлюваннях при дітях, і зараз ми маємо зростаюче покоління яке у своїй більшості розмовляє "оркосвинячою" з такою кількістю матюччя, що самих матюків у розмові (як правило) більше ніж літературних слів!((( 

До чого прийдемо-побачимо...

P.S. Люди, не будьте байдужими, не проходьте повз дітей які сквернословлять, пояснюйте їм, що вони толерують мову бидла!!!


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