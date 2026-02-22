ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Масляна: коньячні млинці з горіхами

Сьогодні, 08:01

Смачний рецепт незвичайних млинців

Складові:

300 мл молока

3 курячих яйця

30 г цукру      

50 г розтопленого вершкового масла

175 г борошна

1 ч. л. цедри лимона

2 ст. л. коньяку

дрібка солі

Складові для начинки:

100 г цукру

150 г родзинок

1 склянка теплої води

200 г мигдалю

1 ст. л. коньяку

  • Спочатку зробіть начинку, щоб вона добре настоялась. Промийте родзинки та залийте водою, залиште настоюватися на годину. Коли родзинки набухнуть, злийте з них воду і викладіть на паперовий рушник.
  • У чашу блендера всипте цукор, додайте родзинки та мигдаль. На високих оборотах перебийте в однорідну масу. Викладіть в піалу, додайте ложку коньяку, добре перемішайте і залиште під харчовою плівкою на 20 хвилин настоятися.
  • Зробіть тісто на млинці: змішайте пшеничне борошно з дрібкою солі та цукром. Вбийте яйця, влийте ⅓ частину молока і розмішайте. Додайте цедру лимона, коньяк, розтоплене вершкове масло і ще раз вимішайте, доки не зникнуть усі грудочки. Потім поступово вливайте молоко, що залишилося, доводячи тісто до консистенції рідкої сметани. Дайте тісту настоятися 1 годину під харчовою плівкою.
  • Спечіть тонкі млинці. На ще гарячі млинці викладіть горіхову начинку і загорніть рулетом.
  • Перед подачею наріжте млинці з начинкою на шматочки та полийте шоколадним топінгом.
Автор: Мирослава Українська
