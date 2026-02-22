Масляна: коньячні млинці з горіхами
Сьогодні, 08:01
Переглядів: 129
Смачний рецепт незвичайних млинців
Складові:
300 мл молока
3 курячих яйця
30 г цукру
50 г розтопленого вершкового масла
175 г борошна
1 ч. л. цедри лимона
2 ст. л. коньяку
дрібка солі
Складові для начинки:
100 г цукру
150 г родзинок
1 склянка теплої води
200 г мигдалю
1 ст. л. коньяку
- Спочатку зробіть начинку, щоб вона добре настоялась. Промийте родзинки та залийте водою, залиште настоюватися на годину. Коли родзинки набухнуть, злийте з них воду і викладіть на паперовий рушник.
- У чашу блендера всипте цукор, додайте родзинки та мигдаль. На високих оборотах перебийте в однорідну масу. Викладіть в піалу, додайте ложку коньяку, добре перемішайте і залиште під харчовою плівкою на 20 хвилин настоятися.
- Зробіть тісто на млинці: змішайте пшеничне борошно з дрібкою солі та цукром. Вбийте яйця, влийте ⅓ частину молока і розмішайте. Додайте цедру лимона, коньяк, розтоплене вершкове масло і ще раз вимішайте, доки не зникнуть усі грудочки. Потім поступово вливайте молоко, що залишилося, доводячи тісто до консистенції рідкої сметани. Дайте тісту настоятися 1 годину під харчовою плівкою.
- Спечіть тонкі млинці. На ще гарячі млинці викладіть горіхову начинку і загорніть рулетом.
- Перед подачею наріжте млинці з начинкою на шматочки та полийте шоколадним топінгом.
