Кременчук, Відключення світла

Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 179

 

Енергетики проводитимуть планові роботи з технічного обслуговування електромереж

У недідю, 22 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт з технічного обслуговування електромереж у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на деяких вулицях. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • вул. Софії Русової, 58-72;
  • пров. Козака Кременя, 25-37;
  • пр. Озерний, 3-10А;
  • вул. Перекопська, 4-51Б;
  • вул. Садківська, 39-54;
  • пров. Садківський, 25-56;
  • пров. Технічний, 15-29;
  • пров. Олексія Бутовського, 4-51;
  • вул. Проліскова, 1-11;
  • туп. Пугачова, 1-21;
  • туп. Спокійний, 1-14;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;
  • вул. Юрія Липи, 41-68/39;
  • пров. 1-й Весняний, 3-13;
  • пров. 2-й Весняний, 2-13;
  • пров. Августина Волошина, 1-46;
  • вул. Ботанічна, 1-34;
  • вул. Весняна, 3-19/5;
  • проїзд Весняний, 7-12;
  • проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2;
  • вул. Громадянська, 56-61/32;
  • проїзд Івана Калиновича, 1-60;
  • вул. Кільцева, 12-34;
  • пров. Князя Олега, 1-48/15;
  • вул. Кооперативна, 77-131/5;
  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
  • вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;
  • пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;
  • вул. Нескорених, 15-54;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 2-й Перекопський, 21;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • пров. Грушевий, 2-28;
  • пров. Дачний, 6А,16,28;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • пров. Козака Кременя, 1-37;
  • вул. Космічна, 1-20;
  • вул. Озерна, 3-21/5;
  • пров. Озерний, 2/23-10;
  • пр. Озерний, 3-10А;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Перекопська, 2-51Б;
  • пров. Перекопський, 9А,10;
  • вул. Республіканська, 93-146;
  • вул. Садківська, 15/20-54;
  • пров. Садківський, 2-56;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • пров. Січовий, 1/1-17;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • вул. Правобережна, 4;
  • пров. Технічний, 1/14-29;
  • вул. Дніпровська, 28.
Віктор Крук
