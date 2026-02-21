Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Енергетики проводитимуть планові роботи з технічного обслуговування електромереж
У недідю, 22 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт з технічного обслуговування електромереж у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні на деяких вулицях. Про це повідомляють представники АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- вул. Софії Русової, 58-72;
- пров. Козака Кременя, 25-37;
- пр. Озерний, 3-10А;
- вул. Перекопська, 4-51Б;
- вул. Садківська, 39-54;
- пров. Садківський, 25-56;
- пров. Технічний, 15-29;
- пров. Олексія Бутовського, 4-51;
- вул. Проліскова, 1-11;
- туп. Пугачова, 1-21;
- туп. Спокійний, 1-14;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-30А;
- вул. Юрія Липи, 41-68/39;
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Весняний, 2-13;
- пров. Августина Волошина, 1-46;
- вул. Ботанічна, 1-34;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- проїзд Весняний, 7-12;
- проїзд Володимира Константиновича, 7-39;
- пров. Гетьмана Сомка, 7/2;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- проїзд Івана Калиновича, 1-60;
- вул. Кільцева, 12-34;
- пров. Князя Олега, 1-48/15;
- вул. Кооперативна, 77-131/5;
- пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
- вул. Миколи Пирогова, 4-44/4;
- пров. Миколи Пирогова, 1/13-8;
- вул. Нескорених, 15-54;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 2-й Перекопський, 21;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- пров. Грушевий, 2-28;
- пров. Дачний, 6А,16,28;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- пров. Козака Кременя, 1-37;
- вул. Космічна, 1-20;
- вул. Озерна, 3-21/5;
- пров. Озерний, 2/23-10;
- пр. Озерний, 3-10А;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Перекопська, 2-51Б;
- пров. Перекопський, 9А,10;
- вул. Республіканська, 93-146;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-56;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- пров. Січовий, 1/1-17;
- вул. Софії Русової, 9-72А;
- вул. Правобережна, 4;
- пров. Технічний, 1/14-29;
- вул. Дніпровська, 28.
