У Кременчуці депутати шукають шляхи вирішення проблеми енергозабезпечення 14-поверхових будинків

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 253

Усі комунальні послуги для мешканців 14-поверхівок залежать від наявності електроенергії – від опалення та водопостачання, до можливості приготувати їжу на електроплитах

Учора, 20 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, головуючий Олександр Роженко повідомив депутатам та журналістам, що направив звернення міському голові відносно енергозабезпечення 14-поверхових будинків.

— Я прошу повідомити мешканці яких 14-поверхових будинків у Кременчуці позбавлені можливості отримувати тепло, гарячу та холодну воду під час застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Тому що мешканці цих будинків звертаються до представників преси, депутатів, міського голови з цих питань. У деяких будинках ситуація трохи краща — вода є, бо є підкачка насосами ОСББ, чи «запітка» від ЦТП, які знаходяться поряд. Але таких будинків небагато, — пояснив Олександр Роженко.

Він звернувся до заступника міського голови — директора департаменту УЖГ Івана Москалика з проханням підготувати інформацію з цього питання щодо усіх 14-поверхівок та продумати шляхи вирішення проблеми.

— Тому що, на жаль, питання віднесення 14-поверхових будинків до критичної інфраструктури досі не вирішено і їх відключають за загальним графіком. Я розумію, що там є технічні складнощі, адже припинити відключення лише для одного 14-поверхового будинку не завжди можливо. На одній лінії зазвичай знаходяться й сусідні будинки. І тоді виникають обурення інших мешканців кварталу — «чому у тих будинках світло не відключається, а у нас такий самий будинок і відключають», — додав депутат.

Іван Москалик підтвердив, що «технічно це зробити дуже важко», маючи на увазі вибіркове виключення з черг на відкючення електроенергії окремо 14-поверхівок.

— Маємо розібратися, яким чином нам вирішити цю проблему та як допомогти мешканцям 14-поверхівок. Тому що вони повністю залежать від наявності електроенергії — і опалення, і водопостачання, і лише електичні плити стоять у таких будинках. Якщо немає електроенергії, то вони позбавлені усіх комунальних послуг. Коли я отримаю повну інформацію з цього приводу, то оприлюдню її на комісії чи сесії, - резюмував Олександр Роженко.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вже другий місяць пише на цю тему. 16 лютого ми розповідали про ситуацію на Молодіжному, де мешканці 14-поверхівки на проспекті Лесі Українки,61-а обурені бездіяльністю влади та говорять про загрози їхньому життю. Під час відключення електроенергії у багатоповерхівці припиняється водопостачання, не працюють ліфти, мешканці не можуть приготувати їжу, через що дехто використовує для цього газові прилади, що створює загрозу пожеж.

У Кременчуці мешканці 14-поверхівок замерзають: опалення працює лише кілька годин на добу

Місяць тому «Кременчуцький Телеграф» писав про проблеми мешканців цього будинку — тоді люди просто волали про допомогу, адже виживали в умовах майже повної відсутності комунальних послуг. За місяць ситуація з опаленням покращилася, але усі інше залишилося без змін.

Раніше до редакції «Кременчуцького Телеграфа» з такими ж скаргами та закликами про допомогу зверталися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48.

«Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла

2 лютого ми повідомляли, що «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Енергокомпанія надала офіційне роз’яснення щодо ситуації з віднесенням об’єктів до критичної інфраструктури, яке дає право компанії не відключати їх від електроенергії згідно з графіками погодинного відключення (ГПВ). Як пояснили в «Полтаваобленерго», секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», який має такі повноваження, є Міненерго.

17 січня ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не будуть відключати від електроенергії за плановими графіками. Але свої обіцянки влада так і не виконала.