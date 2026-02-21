У Кременчуці депутати шукають шляхи вирішення проблеми енергозабезпечення 14-поверхових будинків

Усі комунальні послуги для мешканців 14-поверхівок залежать від наявності електроенергії – від опалення та водопостачання, до можливості приготувати їжу на електроплитах
Учора, 20 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, головуючий Олександр Роженко повідомив депутатам та журналістам, що направив звернення міському голові відносно енергозабезпечення 14-поверхових будинків.
Він звернувся до заступника міського голови — директора департаменту УЖГ Івана Москалика з проханням підготувати інформацію з цього питання щодо усіх 14-поверхівок та продумати шляхи вирішення проблеми.
Іван Москалик підтвердив, що «технічно це зробити дуже важко», маючи на увазі вибіркове виключення з черг на відкючення електроенергії окремо 14-поверхівок.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вже другий місяць пише на цю тему. 16 лютого ми розповідали про ситуацію на Молодіжному, де мешканці 14-поверхівки на проспекті Лесі Українки,61-а обурені бездіяльністю влади та говорять про загрози їхньому життю. Під час відключення електроенергії у багатоповерхівці припиняється водопостачання, не працюють ліфти, мешканці не можуть приготувати їжу, через що дехто використовує для цього газові прилади, що створює загрозу пожеж.
У Кременчуці мешканці 14-поверхівок замерзають: опалення працює лише кілька годин на добу
Місяць тому «Кременчуцький Телеграф» писав про проблеми мешканців цього будинку — тоді люди просто волали про допомогу, адже виживали в умовах майже повної відсутності комунальних послуг. За місяць ситуація з опаленням покращилася, але усі інше залишилося без змін.
Раніше до редакції «Кременчуцького Телеграфа» з такими ж скаргами та закликами про допомогу зверталися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48.
«Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла
2 лютого ми повідомляли, що «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Енергокомпанія надала офіційне роз’яснення щодо ситуації з віднесенням об’єктів до критичної інфраструктури, яке дає право компанії не відключати їх від електроенергії згідно з графіками погодинного відключення (ГПВ). Як пояснили в «Полтаваобленерго», секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», який має такі повноваження, є Міненерго.
17 січня ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не будуть відключати від електроенергії за плановими графіками. Але свої обіцянки влада так і не виконала.
