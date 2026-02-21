ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Учора ввечері у Кременчуці загорілася двоповерхова господарча споруда

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 1

 

Постраждалих внаслідок цієї пожежі не зареєстровано

Учора, 20 лютого, близько 19.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у Кременчуці на вулиці Раїси Кириченко. На місце виклику було направлено рятувальників 16 ДПРЧ. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що пожежа охопила 10 квадратних метрів даху двоповерхової господарчої споруди. Її вдалося врятувати від повного знищення вогнем. Постраждалих внаслідок цієї події не зареєстровано. Причина займання встановлюється.

За оперативною інформацією про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на території області сталося дві пожежи. Друга – у Хоролі. Також загорілася господарча споруда.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що пожежу на підприємстві у Миргородському районі, що виникла внаслідок обстрілу російських безпілотників, ліквідовували понад 150 рятувальників

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС Пожежа Кременчук
telegraf.in.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

