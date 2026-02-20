В Україні запускають пілотний проєкт «єЧек»: електронні чеки замість паперових

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 56

В Україні стартує пілотний проєкт «єЧек» — державна програма електронних чеків, які можна буде отримати у банківських застосунках після оплати карткою. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, така ініціатива має спростити ведення бізнесу та зменшити витрати підприємців.

На першому етапі проєкт запрацює у чотирьох банках — ПриватБанку, ПУМБ, VST Bank та monobank. До тестування також долучилися торговельні мережі «Аврора», «Фора», Auchan та автозаправні станції «Укрнафта».

За даними Державної податкової служби, лише за минулий рік українські підприємці сформували понад 9 мільярдів чеків. Друк одного чеку коштує близько 7 копійок, тож перехід на цифровий формат може зекономити бізнесу мільйони гривень щороку.

Окрім економії, проєкт має й екологічну складову. Термопапір, на якому друкують чеки, часто містить бісфеноли, що не підлягають переробці.

Для покупців електронний чек буде доступний у банківському застосунку одразу після розрахунку карткою — як у магазині, так і онлайн. Документ зберігатиметься в цифровому форматі та залишатиметься доступним для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

На період тестування клієнти отримуватимуть і паперовий, і електронний чек.

Підприємців запрошують долучитися до пілотного етапу проєкту. Деталі участі доступні на сайті за посиланням.