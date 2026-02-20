У Пирятин через аварію на підстанції знеструмлено близько 15 тисяч споживачів

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб
У Пирятині Полтавської області сталася аварійна ситуація на електропідстанції, внаслідок якої значна частина громади залишилася без електропостачання. Світло зникло орієнтовно у 15 тисяч абонентів. Про це інформує Суспільне Полтава.
За попередніми даними, на об’єкті виникла технічна несправність, що призвела до загоряння обладнання. Надзвичайну ситуацію оперативно ліквідували, після чого енергетики приступили до відновлювальних робіт.
Наразі фахівці переводять споживачів на резервні лінії живлення. Відновлення електропостачання відбувається поступово. У міській раді повідомляють, що повністю подати світло планують після завершення всіх технічних робіт.
Нагадаємо, що на Полтавщині в аварії, яка сталась 19 лютого травмувалися троє, серед них двоє дітей.
