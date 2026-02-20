Депутати пропонують унормувати порядок встановлення сонячних панелей на багатоповерхівках та інших об’єктах Кременчука

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 247

Конструкції сонячних панелей можуть становити небезпеку, адже їхня вага складає десятки кілограмів, і під час сильного вітру, або недостатнього кріплення, вони можуть впасти. Крім того, на деяких потужних панелях виникає напруга до 500 вольт

Сьогодні, 20 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури депутати знову обговорювали питання щодо визначення загальних правил встановлення сонячних панелей на об’єктах нерухомості в Кременчуці.

Це було продовження емоційної дискусії, яка виникла на попередньому засіданні депутатської комісії 9 лютого. Саме тоді, за пропозицією Олександра Роженка, комісія доручила начальниці управління містобудування та архітектури Олександрі Волощенко та іншим посадовцям виконкому виробити чітку позицію міської влади щодо встановлення альтернативних джерел енергопостачання, зокрема сонячних панелей.

Сьогодні Олександра Волощенко проінформувала депутатів щодо норм постанови Кабміна, які спрощують порядок встановлення сонячних панелей на капітальних будівлях та тимчасових спорудах. За її словами, для їх встановлення на МАФах потрібно буде лише подати заявки до ЦНАПу за послугою 28-26, яка передбачає «внесення змін до паспорту прив’язки тимчасових споруд у частині ескізів».

При цьому, на думку депутатів, ця урядова постанова не відповідає на багато проблемних питань, які будуть виникати під час встановлення конструкцій, якщо їх заздалегідь не врегулювати. Особливо це стосується багатоповерхівок, в яких не створені ОСББ.

Адже покрівля таких будинків, як і фасад, є спільною власністю усіх власників квартир будинку, яким управляє керуюча компанія і який знаходиться на балансі КГЖЕП «Автозаводське». А тому не зрозуміло, хто саме має контролювати цей процес?

Та і не всяка покрівля може витримати такі конструкції — вони можуть її пошкодити. Та й самі конструкції сонячних панелей можуть становити небезпеку — їхня вага складає десятки кілограмів, і під час сильного вітру, або недостатнього кріплення, вони можуть впасти. Крім того на деяких потужних панелях виникає напруга до 500 вольт. Сонячні панелі можуть створювати затеніння для сусідів чи викликати інші незручност, що створюватиме конфлікти між мешканцями та скарги.

На засіданні комісії заступник міського голови — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик задав доречне питання, хто буде узгоджувати та контролювати безпеку встановлення конструкцій, а також розглядати спірні питання, які можуть виникати після їх встановлення? А для цього мають бути розроблені певні правила та норми, в яких визначено де та як не можна встановлювати сонячні панелі. Він наголосив, що має бути розроблений зрозумілий алгоритм дій для тих людей, які хочуть встановити сонячні панелі на багатоповерхівці чи тимчасовій споруді. Мешканців приватних будинків це не стосується.

— Які дозвільні документи? Куди звертатися? Хто контролює виконання технічних умов та інше? — зауважив Іван Москалик.

Після майже годинного обговорення депутати ухвалили рішення доручити департаменту житлово-комунального господарства, управлінню містобудування та архітектури, управлінню ДАБК та юридичному департаменту розробити положення, яке б унормувало розміщення сонячних панелей на капітальних та тимчасових спорудах у Кременчуці.

Наприкінці розгляду цього питання Іван Москалик наголосив, що за попередженням НЕК «Укренерго» ситуація з відключенням світла найближчими місяцями не покращиться, адже влітку блоки АЕС будуть виводити з експлуатації на ремонти та профілактику. Він навів цифри — наразі усі електростанції в Україні генерують 7 ГВт, а потрібно до 20 ГВт.

— Полтавщина в числі трьох областей, де найгірша ситуація з відключеннями світла. Наша область взагалі не генерує електроенергії. Вона через нас проходить транзитом, — зауважив Іван Москалик.

Олександр Роженко на це додав, що ситуація найближчим часом не тільки не поліпшиться, а може й погіршитися внаслідок чергових ракетно-дронових ударів ворога. А тому розгляд питання щодо унормування порядку встановлення сонячних панелей є вкрай актуальним і потребує найскорішого вирішення.

На наступному засідання комісії депутати вирішили повернутися до цього питання.

Нагадаємо, 9 лютого ми писали, що депутати хочуть, щоб міська влада визначила порядок встановлення сонячних панелей на об’єктах у Кременчуці. Цю проблему тоді озвучив Олександр Роженко. Він зауважив, що на багатьох об’єктах сонячні панелі вже стоять, і його дивує, що міська влада досі немає чіткої позиції з цього «дуже важливого питання».

Заступник міського голови Дмитро Кравченко тоді послався на останні зміни постанови Кабміну № 406 від 29 січня 2026 року, за якими процедура встановлення сонячних електростанцій значно спрощується. За його словами, наразі такі роботи виключаються з переліку тих, що потребують спеціальних документів. Встановлення СЕС здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі, без необхідності отримання дозволів чи сертифікатів готовності об’єкта.