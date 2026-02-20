ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці перинатальний центр приєднують до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька»

Сьогодні, 17:32

 

Відомо, що останні роки перинатальний центр фінансується переважно за кошти НСЗУ, і переважна їх частина йде на зарплати працівникам

У Кременчуці планують приєднання перинатального центру до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Відповідний проєкт рішення розглянуть депутати на найближчій сесії міської ради.

Чому пропонують реорганізацію

У пояснювальній записці зазначено, що перинатальний центр нині фінансується переважно за кошти Національної служби здоров’я України. За 2025 рік за договорами з НСЗУ заклад отримав понад 70 млн грн. Водночас 87,7% цих надходжень пішли на заробітну плату з нарахуваннями. Окрім цього, підприємство повинно забезпечувати пацієнтів медикаментами, харчуванням, оплачувати комунальні послуги, ремонти, обслуговування обладнання та інші поточні витрати.

У 2026 році прогнозують зростання витрат — зокрема на оплату праці, енергоносії, харчування та інші обов’язкові видатки. Загальний обсяг витрат може перевищити 112 млн грн. При цьому доходи не зростають пропорційно, що створює ризик погіршення фінансового стану закладу.

У центрі станом на 1 лютого 2026 року працюють 312 осіб при 383 штатних посадах.

Вимоги державної реформи

Рішення також пов’язане з формуванням спроможної мережі закладів охорони здоров’я у межах госпітальних кластерів. Відповідно до постанови Кабміну та розпорядження Полтавської ОВА, перинатальна допомога II рівня має функціонувати у складі кластерної лікарні.

У Кременчуцькому кластері такою лікарнею визначено лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька». Тому перинатальний центр пропонують приєднати до неї як структурний підрозділ.

Що зміниться

Згідно з проєктом рішення, після реорганізації лікарня інтенсивного лікування стане правонаступником усіх прав та обов’язків перинатального центру.

У пояснювальній записці наголошується, що приєднання передбачає збереження всіх існуючих структурних підрозділів, медичного персоналу та матеріально-технічної бази.

Серед очікуваних переваг:

  • оперативний доступ до суміжних спеціалістів та відділень інтенсивної терапії;

  • посилення матеріально-технічної бази;

  • оптимізація маршрутизації пацієнтів;

  • більш ефективне використання фінансових ресурсів.

У разі ухвалення рішення буде створено комісію з реорганізації, яка проведе інвентаризацію майна, врегулює питання з кредиторами та забезпечить дотримання соціально-правових гарантій працівників.

Остаточне рішення депутати мають ухвалити на сесії міської ради.

Нагадаємо, про приєднання перинатального центру до ЛІЛ «Кременчуцька» заговорили ще навесні 2024 року. Те саме раніше говорив і директор департаменту здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак: за його словами, Кременчуцький перинатальний центр II рівня увійде до складу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». А подібних центрів у госпітальному окрузі, що створюються в рамках реформи, не буде. 

Автор: Яна Гудзь
Теги: перинатальний центр ЛІЛ «Кременчуцька» приєднання реорганізація
