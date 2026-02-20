Масляна: млинці з грибами та сиром
Сьогодні, 14:33
Смакує всій родині
Складові:
500 г печериць
2 середні цибулини
100 г вершкового або плавленого сиру
20 г вершкового масла
пучок зелені;
пера зеленої цибулі
сіль, перець за смаком
- Наріжте цибулю кубиками. Розігрійте сковороду зі шматочком вершкового масла. Висипте цибулю і смажте до золотистого кольору.
- Наріжте гриби слайсами або кубиками. Додайте до цибулі печериці, розмішайте і залиште тушкуватися під кришкою 7-10 хвилин. Потім зніміть кришку та обсмажуйте гриби, доки не випарується рідина. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Дрібно наріжте зелень. Якщо ви взяли плавлений сир в бруску, натріть його на дрібній тертці. З'єднайте сир і зелень. Потім у масу додайте остиглі обсмажені гриби та розмішайте.
- У центр млинця викладіть начинку. Загорніть мішечком. Зав’яжіть мішечки пером зеленої цибулі.
