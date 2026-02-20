ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Освіта, Україна, Світ

Зарплати освітян та соцпрацівників зростуть: уряд виділив на це додаткові кошти з держбюджету 2026 року

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 127

 

Кабмін спрямував спеціальні дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати вчасні виплати та забезпечити підвищення зарплат вчителям і соцпрацівникам, яке стартувало з 1 січня

Уряд ухвалив рішення першочергово спрямувати окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер, — наголосила очільниця уряду.

За її словами, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.

— Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року, – зазначила премʼєр-міністерка.

 

Нагадаємо, 13 лютого Кременчуцька міська рада ухвалила звернення до органів державної влади з проханням виділити з державного бюджету кошти для компенсації міському бюджету витрат на підвищення заробітної плати педагогічних працівників у дошкільних та позашкільних закладах освіти.

Це звернення було обумовлено тим, що 26 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про підвищення з 1 січня 2026 року заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам на 30%, але в бюджеті громади, який на той час вже був затверджений, коштів на це не передбачено. Для виконання вимог урядової постанови та одночасного збереження тогорічного рівня надбавки за престижність педагогічної праці Кременчуцькій міській територіальній громаді необхідні додаткові кошти.

У зверненні депутати Кременчуцької міської ради звернули увагу уряду та парламенту на те, що дана проблема потребує вирішення на державному рівні.

Тож, Кабмін вирішив проблему, підняту у цьому зверненні.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд дотації Держбюджет освіта зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх