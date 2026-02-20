Зарплати освітян та соцпрацівників зростуть: уряд виділив на це додаткові кошти з держбюджету 2026 року

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 127

Кабмін спрямував спеціальні дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати вчасні виплати та забезпечити підвищення зарплат вчителям і соцпрацівникам, яке стартувало з 1 січня

Уряд ухвалив рішення першочергово спрямувати окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

— Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер, — наголосила очільниця уряду.

За її словами, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.

— Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року, – зазначила премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, 13 лютого Кременчуцька міська рада ухвалила звернення до органів державної влади з проханням виділити з державного бюджету кошти для компенсації міському бюджету витрат на підвищення заробітної плати педагогічних працівників у дошкільних та позашкільних закладах освіти.

Це звернення було обумовлено тим, що 26 грудня минулого року уряд ухвалив рішення про підвищення з 1 січня 2026 року заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам на 30%, але в бюджеті громади, який на той час вже був затверджений, коштів на це не передбачено. Для виконання вимог урядової постанови та одночасного збереження тогорічного рівня надбавки за престижність педагогічної праці Кременчуцькій міській територіальній громаді необхідні додаткові кошти.

У зверненні депутати Кременчуцької міської ради звернули увагу уряду та парламенту на те, що дана проблема потребує вирішення на державному рівні.

Тож, Кабмін вирішив проблему, підняту у цьому зверненні.