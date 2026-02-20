У Полтаві відкрили унікальну мікроклініку з протезування

В Україні працюють лише три такі центри – у Львові, Дніпрі та Полтаві

У Полтаві відкрили унікальну мікроклініку з протезування — наразі в Україні працюють лише три такі центри: у Львові, Дніпрі та Полтаві. Про це повідомили на сайті Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Нову мікроклініку з протезування відділення комплексної реабілітації обласної лікарні відвідали начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич разом із головою обласної ради Олександром Біленьким та співзасновником французької компанії «Resilience Orthopedic» Дімітрі Тротіньойном.

Віталій Дяківнич наголосив на важливості проєкту, який вдалося реалізувати завдяки співпраці уряду Франції, Міністерства охорони здоров’я України, Полтавської облради та всіх партнерів.

— Це конкретний результат для наших людей. Мова не лише про медицину, а про повернення захисників після поранення до руху, до роботи, до активного життя. Понад 200 пацієнтів уже пройшли лікування та реабілітацію на базі обласної лікарні. Тепер можливостей стане більше, — зазначив очільник області.

Полтавщина отримала оновлений простір з обладнанням та найголовніше — професійну команду лікарів з досвідом, яка пройшла підготовку і тепер допомагатиме не лише мешканцям Полтавщини, а й пацієнтам з усієї країни.

У клініці повністю цифровізований підхід: замість традиційних гіпсових зліпків — 3D-моделі, цифрові дані оперативно передаються до виробничого центру. Створений повний цикл реабілітації — заміри, обслуговування протеза, навчають ним користуватися — в одному місці, у звичних та комфортних умовах.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Її результатом мала стати нова система, доступна у кожному регіоні.

Минулого року ми писали, що Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу, де зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.