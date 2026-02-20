ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Полтавщина

У Полтаві відкрили унікальну мікроклініку з протезування

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 135

 

В Україні працюють лише три такі центри – у Львові, Дніпрі та Полтаві

У Полтаві відкрили унікальну мікроклініку з протезування — наразі в Україні працюють лише три такі центри: у Львові, Дніпрі та Полтаві. Про це повідомили на сайті Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Нову мікроклініку з протезування відділення комплексної реабілітації обласної лікарні відвідали начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич разом із головою обласної ради Олександром Біленьким та співзасновником французької компанії «Resilience Orthopedic» Дімітрі Тротіньойном.

Віталій Дяківнич наголосив на важливості проєкту, який вдалося реалізувати завдяки співпраці уряду Франції, Міністерства охорони здоров’я України, Полтавської облради та всіх партнерів.

— Це конкретний результат для наших людей. Мова не лише про медицину, а про повернення захисників після поранення до руху, до роботи, до активного життя. Понад 200 пацієнтів уже пройшли лікування та реабілітацію на базі обласної лікарні. Тепер можливостей стане більше, — зазначив очільник області.

Полтавщина отримала оновлений простір з обладнанням та найголовніше — професійну команду лікарів з досвідом, яка пройшла підготовку і тепер допомагатиме не лише мешканцям Полтавщини, а й пацієнтам з усієї країни.

У клініці повністю цифровізований підхід: замість традиційних гіпсових зліпків — 3D-моделі, цифрові дані оперативно передаються до виробничого центру. Створений повний цикл реабілітації — заміри, обслуговування протеза, навчають ним користуватися — в одному місці, у звичних та комфортних умовах.

 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування. Її результатом мала стати нова система, доступна у кожному регіоні.

Минулого року ми писали, що Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу, де зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: протезування Полтава Полтавська ОВА обласна лікарня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх