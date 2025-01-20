В Україні запустили онлайн-платформу про державну програму протезування

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Онлайн-платформу запустили Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу, де зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

На платформі — protez.msp.gov.ua — можна знайти інформацію про отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації безоплатно.

На сайті детально описані:

види доступних засобів реабілітації: протези та інші засоби реабілітації, високофункціональні протези військовим;

алгоритм їх отримання;

можливість компенсації за самостійно придбані вироби;

умови ремонту, заміни та обслуговування засобів реабілітації;

відповіді на поширені запитання щодо державної програми протезування;

карта з адресами та перелік сайтів протезних підприємств України.

Платформу постійно оновлюватимуть, додаючи матеріали, роз’яснення та відповіді на запити.