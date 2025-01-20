Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна, Соціальний захист

В Україні запустили онлайн-платформу про державну програму протезування

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 127

 

Онлайн-платформу запустили Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу, де зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

На платформі — protez.msp.gov.ua — можна знайти інформацію про отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації безоплатно.

На сайті детально описані:

  • види доступних засобів реабілітації: протези та інші засоби реабілітації, високофункціональні протези військовим;
  • алгоритм їх отримання;
  • можливість компенсації за самостійно придбані вироби;
  • умови ремонту, заміни та обслуговування засобів реабілітації;
  • відповіді на поширені запитання щодо державної програми протезування;
  • карта з адресами та перелік сайтів протезних підприємств України.

Платформу постійно оновлюватимуть, додаючи матеріали, роз’яснення та відповіді на запити.

ПО ТЕМІ:

Як потрапити у Superhumans Center й безкоштовно пройти реабілітацію та протезування

Українці зможуть отримати ендопротези через електронну чергу

Усі українці, кому це необхідно, мають право на безоплатне протезування: куди звертатись

Полтавщина — на першому місці за кількістю лікарень, які безкоштовно лікують зуби військовим

Підприємство на Полтавщині виготовляє протези для цивільних і військових

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики протезування ветерани
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх