В Україні запустили онлайн-платформу про державну програму протезування

Міністерство соціальної політики України спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю запустили онлайн-платформу, де зібрано всю актуальну інформацію про державну програму протезування.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
На платформі — protez.msp.gov.ua — можна знайти інформацію про отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації безоплатно.
На сайті детально описані:
Платформу постійно оновлюватимуть, додаючи матеріали, роз’яснення та відповіді на запити.
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