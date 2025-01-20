Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 21 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Ананія Размислова: 4
  • вул. Василя Сухомлинського: 3-15
  • вул. Віри Холодної: 33-66А
  • вул. Володимира Івасюка: 103-122
  • вул. Експресівська: 47-58
  • вул. Євгена Патона: 2А, 2Б, 2В
  • вул. Каштанова: 1-12/8
  • вул. Перекопська: 2, 10
  • вул. Полковника Оксанченка: 5-68
  • вул. Рудникова: 1-70/16
  • вул. Світанкова: 19-29
  • вул. Хорольська: 98/4-177
  • вул. Хортицька: 3-28/56
  • вул. Джерельна: 3
  • вул. Ярова: 1-7
  • вул. Київська: 72-74
  • пров. Вербовий: 2
  • пров. Дружби: 19-25
  • пров. Караванний: 1-48А
  • пров. Чорнобаївський: 40А-60Б
  • пров. Рівненський: 15-25
  • пров. Тополевий: 3, 14, 20
  • туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Хорольський.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. Адмірала Остроградського: 1-28
  • вул. В. Івасюка: 1-56А, 31-86/46
  • вул. Виноградна: 15-56
  • вул. І. Франка: 4-40
  • вул. Ковальська: 30/24-37
  • вул. Ливарна: 1А-18
  • вул. Насосна: 6/1-100
  • вул. М. Березовського: 7-45
  • вул. Республіканська: 1-74, 107
  • вул. Тупикова: 3-10
  • вул. Художня: 1/8-57
  • наб. Л-та Дніпрова: 4-43
  • пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний: 2
  • пров. Докучаєва: 1А-32
  • пров. І. Приходька: 3-24
  • пров. Крюківський: 5-10
  • пров. Насосний: 5-20
  • пров. Леся Курбаса: 2-20
  • пров. Марії Заньковецької: 1А-51
  • пров. Ф. Мазуленка: 2/7-7
  • пров. Художній: 2-15
  • пров. Ягідний: 2-39
  • туп. Ливарний: 1-9
  • туп. Юннатів: 1-7.

Капітальний ремонт:

  • вул. Євгена Патона: 25
  • вул. Олексія Древаля: 182/1, 184, 186
  • пров. Кузьми Скрябіна: 1, 2В, 3.

З 8.00 до 19.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: планові відключення відключення електроенергії Полтаваобленерго
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