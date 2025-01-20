Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 21 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Ананія Размислова: 4
- вул. Василя Сухомлинського: 3-15
- вул. Віри Холодної: 33-66А
- вул. Володимира Івасюка: 103-122
- вул. Експресівська: 47-58
- вул. Євгена Патона: 2А, 2Б, 2В
- вул. Каштанова: 1-12/8
- вул. Перекопська: 2, 10
- вул. Полковника Оксанченка: 5-68
- вул. Рудникова: 1-70/16
- вул. Світанкова: 19-29
- вул. Хорольська: 98/4-177
- вул. Хортицька: 3-28/56
- вул. Джерельна: 3
- вул. Ярова: 1-7
- вул. Київська: 72-74
- пров. Вербовий: 2
- пров. Дружби: 19-25
- пров. Караванний: 1-48А
- пров. Чорнобаївський: 40А-60Б
- пров. Рівненський: 15-25
- пров. Тополевий: 3, 14, 20
- туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Хорольський.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. Адмірала Остроградського: 1-28
- вул. В. Івасюка: 1-56А, 31-86/46
- вул. Виноградна: 15-56
- вул. І. Франка: 4-40
- вул. Ковальська: 30/24-37
- вул. Ливарна: 1А-18
- вул. Насосна: 6/1-100
- вул. М. Березовського: 7-45
- вул. Республіканська: 1-74, 107
- вул. Тупикова: 3-10
- вул. Художня: 1/8-57
- наб. Л-та Дніпрова: 4-43
- пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний: 2
- пров. Докучаєва: 1А-32
- пров. І. Приходька: 3-24
- пров. Крюківський: 5-10
- пров. Насосний: 5-20
- пров. Леся Курбаса: 2-20
- пров. Марії Заньковецької: 1А-51
- пров. Ф. Мазуленка: 2/7-7
- пров. Художній: 2-15
- пров. Ягідний: 2-39
- туп. Ливарний: 1-9
- туп. Юннатів: 1-7.
Капітальний ремонт:
- вул. Євгена Патона: 25
- вул. Олексія Древаля: 182/1, 184, 186
- пров. Кузьми Скрябіна: 1, 2В, 3.
З 8.00 до 19.00
Реалізація договорів про приєднання:
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
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