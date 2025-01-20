«Хочу сказати всім українцям, що ви не самотні», — чех Даліміл Пєша розповів, як допомагає Україні

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 407

Війна в Україні змусила багатьох людей по всьому світу задуматися про те, як вони можуть допомогти українцям. Житель Чехії 53-річний Даліміл Пєша теж не залишився осторонь й активно підтримує нашу державу

Чоловік розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що його пов’язує з Україною:

— Вперше я дізнався про Україну в дитинстві, коли прочитав книгу про чехословацьку армію, яка допомогла звільнити Київ. Чехословаки в той час відмовилися просто підтримувати Червону армію і тому були розгорнуті, щоб очолити основний наступ. Закарпатська область України була частиною Чехословаччини протягом 20 років, і мені було цікаво, як вона виглядає сьогодні, і яке відношення жителі Закарпаття мають до чехів.

Щоб дізнатися про це, чоловік вирішив відвідати нашу країну. Так у 2017 році Даліміл з друзями вперше приїхав на Закарпаття. Каже, був зачарований місцевою природою і приємними людьми.

З того часу два-три рази на рік приїздив в Україну, коли мав вільний час. Іноді з друзями, іноді сам, а іноді привозив навіть незнайомців, яким цікава наша держава.

— На Закарпатті я познайомився з родиною, яка побудувала невеликий готель у селі Волосянка. Тут є прекрасні туристичні маршрути, залізниця під назвою «Український семестр», багато дерев’яних церков, забутих військових цвинтарів і єврейських кладовищ. Неподалік є чудові купальні.

В Кременчуці також має друзів, з якими познайомився на Закарпатті.

Даліміл із задоволенням їх відвідував, але з початком війни все змінилося. Зараз не до туризму, тому всі свої сили чоловік спрямовує на підтримку симпатичного йому, українського народу.

— Я добре знаю історію України, а також історію Росії та радянського союзу. Знаю, скільки війн розпочали росіяни, знаю, чому вони це робили. Росіяни — агресивний народ, який справедливо відчуває свою меншовартість. Вони століттями вбивали власну еліту, тисячоліттями пили тонни алкоголю. Вони навіть не можуть побудувати власну батьківщину. І коли їхній цар не може зробити це вдома, він починає якусь війну, окупуючи чужу територію.

Чоловік впевнений, що Україна переможе і поверне всі свої території. Іншого шляху немає.

Далімілу 53 роки, він живе в середньовічному містечку Кутна Гора. Разом з дружиною мають невеличку швейну майстерню, в якій працюють сім швачок з України.

Він розповідає, що вже 26 лютого 2024 року разом з друзями з Мішковіце та Кутної Гори розпочали збір матеріальної допомоги для українських біженців, й через кілька днів привезли до Ужгорода два мікроавтобуси, повні матраців, спальних мішків тощо.

— На прикордонному переході зустріли ще п’ять машин з Кутної Гори й багато інших з усієї Чехії. Тобто вся країна одразу почала допомагати українцям.

Відтоді чоловік надсилає гроші на різні проєкти, спрямовані в основному на безпілотники та спеціальне обладнання для українських солдатів. Перед кожною поїздкою в Україну відкриває збір одягу для дітей.

— Наразі я намагаюся знайти благодійну організацію, яка б допомогла з ремонтом шкільної їдальні у Волосянці. Муніципалітет хотів побудувати там нову шкільну їдальню навесні 2022 року, але, на жаль, цього не сталося. Відтоді діти обідають лише холодними стравами, бутербродами тощо. Мушу визнати, що мені поки що не вдалося нікого знайти, і це мене засмучує. Але я точно не здаюся.

Чоловік розповідає про цікаві чеські проєкти. Один з них під назвою «Подарунок Путіну» був спрямований на збір коштів, на які чехи купили танк для України.

Також збирали гроші, на які купили багато безпілотників, медикаментів, амуніції тощо. «Nemesis Drones» придбали майже 21 000 безпілотників.

Крім того, передають автівки, які так потрібні військовим.

Журналістка Nora Fridrichova відкрила збір й на кошти придбала для нашого війська багато медикаментів, а також милиці, колісні крісла, ходунки, брекети тощо.

Велику допомогу Україні надає студент юридичного коледжу, активіст Василь Капустей.

Але не тільки армії допомагають чехи. Вони підтримують біженців, засновують різні благодійні проєкти, допомагають з працевлаштуванням, перенавчанням, забезпеченням освітою та медичним обслуговуванням.

— Я хочу сказати всім українцям, що ви не самотні. У Чехії, в Європі та в усьому світі є багато добрих людей, які будуть допомагати вам до самої перемоги.

Про перемогу пан Даліміл мріє не менш за українців. Адже він з нетерпінням чекає можливості відвідати Львів, а потім і інші красиві місця в Україні.

— Я весь час із задоволенням вивчаю українські традиції. Ми вже кілька разів були на Великодніх святах з друзями. Їздили до сіл й вивчали місцеву культуру бойків та лемків. Були в Ужгороді, Мукачеві, й щиро любимо цей край. Тож можливості ще відвідати вільну й квітучу Україну буду дуже радий.