«Хочу сказати всім українцям, що ви не самотні», — чех Даліміл Пєша розповів, як допомагає Україні

Війна в Україні змусила багатьох людей по всьому світу задуматися про те, як вони можуть допомогти українцям. Житель Чехії 53-річний Даліміл Пєша теж не залишився осторонь й активно підтримує нашу державу
Чоловік розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що його пов’язує з Україною:
Щоб дізнатися про це, чоловік вирішив відвідати нашу країну. Так у 2017 році Даліміл з друзями вперше приїхав на Закарпаття. Каже, був зачарований місцевою природою і приємними людьми.
З того часу два-три рази на рік приїздив в Україну, коли мав вільний час. Іноді з друзями, іноді сам, а іноді привозив навіть незнайомців, яким цікава наша держава.
В Кременчуці також має друзів, з якими познайомився на Закарпатті.
Даліміл із задоволенням їх відвідував, але з початком війни все змінилося. Зараз не до туризму, тому всі свої сили чоловік спрямовує на підтримку симпатичного йому, українського народу.
Чоловік впевнений, що Україна переможе і поверне всі свої території. Іншого шляху немає.
Далімілу 53 роки, він живе в середньовічному містечку Кутна Гора. Разом з дружиною мають невеличку швейну майстерню, в якій працюють сім швачок з України.
Він розповідає, що вже 26 лютого 2024 року разом з друзями з Мішковіце та Кутної Гори розпочали збір матеріальної допомоги для українських біженців, й через кілька днів привезли до Ужгорода два мікроавтобуси, повні матраців, спальних мішків тощо.
Відтоді чоловік надсилає гроші на різні проєкти, спрямовані в основному на безпілотники та спеціальне обладнання для українських солдатів. Перед кожною поїздкою в Україну відкриває збір одягу для дітей.
Чоловік розповідає про цікаві чеські проєкти. Один з них під назвою «Подарунок Путіну» був спрямований на збір коштів, на які чехи купили танк для України.
Також збирали гроші, на які купили багато безпілотників, медикаментів, амуніції тощо. «Nemesis Drones» придбали майже 21 000 безпілотників.
Крім того, передають автівки, які так потрібні військовим.
Журналістка Nora Fridrichova відкрила збір й на кошти придбала для нашого війська багато медикаментів, а також милиці, колісні крісла, ходунки, брекети тощо.
Велику допомогу Україні надає студент юридичного коледжу, активіст Василь Капустей.
Але не тільки армії допомагають чехи. Вони підтримують біженців, засновують різні благодійні проєкти, допомагають з працевлаштуванням, перенавчанням, забезпеченням освітою та медичним обслуговуванням.
Про перемогу пан Даліміл мріє не менш за українців. Адже він з нетерпінням чекає можливості відвідати Львів, а потім і інші красиві місця в Україні.
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