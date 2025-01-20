Трикімнатна квартира заступника начальника Полтавського ОТЦК — «необґрунтований актив», який можуть конфіскувати

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 2 788

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціальної антикорупційної прокуратури про визнання квартири полковника Олександра Котюха необґрунтованим активом вартістю понад 1,9 млн грн та конфіскацію її у дохід держави

У заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Котюха конфіскують трикімнатну квартиру у центрі Полтави вартістю понад 1,9 млн грн. Про це інформують у пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Відомо, що сьогодні, 20 січня, колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання цієї квартири необґрунтованим активом та його стягнення його в дохід держави. Формально майно належить матері чоловіка, але фактично використовує його сам Котюх разом із родиною.

Вперше інформація про необґрунтовані активи військовослужбовця з’явилася у жовтні 2023 року — фахівці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) встановили, що у травні того року Котюх придбав автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн гривень. Того ж місяця його мати купила квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

За даними НАЗК, площа квартири становить 97,7 кв. м, а придбана була за кошти Котюха. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн гривень.

У серпні 2024 року Спеціальна антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на понад 1,9 млн грн.

У жовтні 2024 року з’явилася інформація, що ВАКС призначив до розгляду по суті позов прокурора САП щодо визнання активів необґрунтованими та їх конфіскації у дохід держави.

У Полтавському ОТЦК тоді намагалися спростувати інформацію стосовно позову до Котюха, аргументуючи це тим, що інформації про нього до установи не надходило.

Проте журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували тоді відкриті судові джерела і знайшли ухвалу ВАКС, де позивачем зазначена САП, а відповідачами — Котюх та його мати. В ухвалі йшлося про те, що суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 21 листопада 2024 року. Під час засідання має відбутися допит чотирьох свідків.

Так само із відкритих судових джерел стало відомо і про сьогоднішнє засідання ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави.

Отож, заслухавши доводи сторін, суд погодився із позицією прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.