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У заступника Полтавського обласного воєнкома виявили «зайві» 1,8 млн гривень

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 315 Коментарів: 1

 Він купив Toyota  RAV4, а мати - квартиру за в Полтаві за 2 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)  знайшло у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишній військкомат) «ознаки набуття необґрунтованих активів»  на понад 1,8 млн гривень, повідомили в НАЗК. 

Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн гривень. Цього ж місяця його мати купила квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку.

«З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн гривень», - йдеться в повідомленні. 

Зазначено, що матеріали моніторингу способу життя стосовно посадовця передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для порушення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в серпні у військкоматі Полтавщини  викрили масштабну схему ухилення від призову. Президент Зеленський заявляв, що в країні планують звільнити усіх обласних начальників ТЦК та СП, а на їх місце  поставити бойових військових, які побували на війні. Тоді стало відомо про 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», оголошено 33 підозри.

У Полтавській області призначили нового військкома: що про нього відомо

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Автор: Олеся Данилова
Теги: НАЗК військкомат обласний ЦТК та СП
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Коментарі: 1

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1
Туся:
Сьогодні, 09:14

не лишнім було б перевірити директорів та замів кожного підприємства країни. Вони теж усі озолотилися в період війни. Загалом від війни пострадали тільки прості українці. Усі інші, котрі мають хоча б маленьку владу, і підхід ( нехай, навіть малесенький) до державної "кормушки" тільки збагатили свої статки. 


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