Батько з сином з Полтавщини намагалися перепливти держкордон та дістатися Америки

Прикордонники Закарпаття затримали батька та сина з Полтавщини, які у гідрокостюмах лагодилися порушити державний кордон України. Про це повідомили в Західному регіональному відділенні Держприкордонслужби.
Прикордонники повідомили, що родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали намір обійти контрольні пости прикордонників, згодом, подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан, у гідрокостюмах переплисти Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон. Кінцевою точкою для них мала стати Америка.
Для з’ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.