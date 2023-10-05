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Надзвичайні новини, Полтавщина

Батько з сином з Полтавщини намагалися перепливти держкордон та дістатися Америки

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 226

 Їх затримали прикордонники

Прикордонники Закарпаття затримали батька та сина з Полтавщини, які у гідрокостюмах лагодилися порушити державний кордон України. Про це повідомили в Західному регіональному відділенні Держприкордонслужби. 

 

Прикордонники повідомили, що родичі вирішили самостійно прокласти собі маршрут. Спочатку гірською ділянкою чоловіки мали намір обійти контрольні пости прикордонників, згодом, подолавши за допомогою кусачок загороджувальний паркан, у гідрокостюмах переплисти Тису, якою пролягає українсько-румунський кордон. Кінцевою точкою для них мала стати Америка.

Для з’ясування усіх обставин та складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонних підрозділів. Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: державний кордон Держприкордонслужба
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