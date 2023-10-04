Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

У Полтавській області призначили нового військкома: що про нього відомо

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 1 398

 

Ним став Олексій Трофіменко

На Полтавщині призначили нового начальника обласного центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.). Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй офіційній сторінці у Facebook у вівторок, 3 жовтня.

— Наказом командувача Сухопутних військ полковника Трофіменка Олексія Павловича призначено начальником Полтавського обласного ТЦК та СП. На сьогодні триває прийом справ та посади, — йдеться у повідомленні.
Олексій Трофіменко народився у вересні 1974 року у Сумах. Закінчив 11 класів місцевої школи та Сумське вище артилерійське училище. Пройшов службовий шлях від командира артилерійського взводу механізованого полку до заступника командира окремої артилерійської частини Командування Сухопутних військ. Учасник АТО/ООС.

З початку широкомасштабної агресії РФ проти України Олексій Трофіменко у складі свого підрозділу знищував російських окупантів на різних напрямках.

Раніше Полтавський обласний ТЦК та СП очолював Михайло Холодов.

Нагадаємо, що 22 вересня був звільнений з посади начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко. Його також звільнили з військової служби за станом здоров’я.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП призначили заступника начальника Кременчуцького РТЦК та СП — начальника мобілізаційного відділу підполковника Мирослава Волкова.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Теги: воєнком військкомат ТЦК та СП ТЦК призначення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх