У Полтавській області призначили нового військкома: що про нього відомо

На Полтавщині призначили нового начальника обласного центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат — ред.). Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй офіційній сторінці у Facebook у вівторок, 3 жовтня.
З початку широкомасштабної агресії РФ проти України Олексій Трофіменко у складі свого підрозділу знищував російських окупантів на різних напрямках.
Раніше Полтавський обласний ТЦК та СП очолював Михайло Холодов.
Нагадаємо, що 22 вересня був звільнений з посади начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко. Його також звільнили з військової служби за станом здоров’я.
Тимчасово виконувати обов’язки начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП призначили заступника начальника Кременчуцького РТЦК та СП — начальника мобілізаційного відділу підполковника Мирослава Волкова.
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