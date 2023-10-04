У Полтавській області призначили нового військкома: що про нього відомо

— Наказом командувача Сухопутних військ полковника Трофіменка Олексія Павловича призначено начальником Полтавського обласного ТЦК та СП. На сьогодні триває прийом справ та посади, — йдеться у повідомленні.

Олексій Трофіменко народився у вересні 1974 року у Сумах. Закінчив 11 класів місцевої школи та Сумське вище артилерійське училище. Пройшов службовий шлях від командира артилерійського взводу механізованого полку до заступника командира окремої артилерійської частини Командування Сухопутних військ. Учасник АТО/ООС.