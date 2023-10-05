Клуб юних моряків «Гардемарин» запрошує кременчужан на навчання

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 327

Клуб юних моряків «Гардемарин» запрошує юнаків і дівчат від 12 до 17 років на навчання. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

До програми входить:

в’язання морських вузлів;

стрільба з пневматичної зброї;

походи Дніпром на веслах та під вітрилами;

керування вітрильно-моторною шлюпкою.

Клуб юних моряків «Гардемарин» працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 19.00 за адресою: вул. В. Черниша, 22 (за стадіоном «Кремінь»).

Контактні телефони: 067-793-32-40 (Наталія Володимирівна Бакаєва), 098-964-07-63 (Ірина Олександрівна Блінова).