Клуб юних моряків «Гардемарин» запрошує кременчужан на навчання

Клуб юних моряків «Гардемарин» запрошує юнаків і дівчат від 12 до 17 років на навчання. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
До програми входить:
Клуб юних моряків «Гардемарин» працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 19.00 за адресою: вул. В. Черниша, 22 (за стадіоном «Кремінь»).
Контактні телефони: 067-793-32-40 (Наталія Володимирівна Бакаєва), 098-964-07-63 (Ірина Олександрівна Блінова).
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