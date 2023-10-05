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Відтепер День української писемності та мови відзначають 27 жовтня

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 156

 

Цього ж дня відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – 2023

Відтепер  і надалі згідно з Указом Президента України саме цей день українці відзначатимуть саме 27 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Досі День української писемності та мови відзначали 9 листопада та відповідно цього дня ж українська спільнота долучалася до радіодиктанту національної єдності.

Тож цього року Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – 2023 відбудеться 27 жовтня. 

Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. Відтоді він проводиться щороку і вже став найбільшим флешмобом українців та знавців української мови у всьому світі.

Радіодиктант — це проєкт, головна мета якого не стільки перевірка грамотності, скільки єднання довкола української мови. Під час війни це особливо актуально. За годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом.

Долучитись до написання радіодиктанту цьогоріч можна буде на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, на YouTube-каналі Українського Радіо та на Facebook-сторінках Суспільного. Також радіодиктант наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу Суспільне Культура.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Радіодиктант національної єдності радіодиктант День української писемності та мови
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