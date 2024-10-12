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Справа ВАКС щодо заступника начальника Полтавського ОТЦК: у терцентрі спробували спростувати інформацію про позов та конфіскацію квартири

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 278 Коментарів: 1

 

«Кременчуцький Телеграф» знайшов ухвалу Вищого антикорупційного суду у справі полковника Олександра Котюха

Днями у медіапросторі з’явилася інформація про те, що до колишнього заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Олександра Котюха та його матері позивається Спеціалізована антикорупційна прокуратура щодо цивільної конфіскації квартири вартістю 1,92 млн грн

Сьогодні ж, 12 жовтня, на сторінці Полтавського ОТЦК з’явився допис, у якому цю інформацію спростовують.

Інформуємо наших читачів, що полковник Олександр Котюх є діючим заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Як посадова особа він продовжує виконувати завдання з комплектування Сил оборони України. Інформації стосовно позовів до нього, як до посадової особи, до Полтавського обласного ТЦК та СП не надходило, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Полтавському ОТЦК ставлять під сумнів й іншу інформацію, запевняючи, що рішення Вищого антикорупційного суду від 8 жовтня, яке згадується у першоджерелі, «немає на ресурсах Вищого антикорупційного суду та взагалі не виявлено в інформаційному просторі».

Проте журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дослідили Єдиний державний реєстр судових рішень та знайшли ухвалу Вищого антикорупційного суду від 8 жовтня, де позивачем є САП, а відповідачами — полковник Котюх та його мати.

В ухвалі зазначено, що суд закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 21 листопада 2024 року. Під час засідання має відбутися допит чотирьох свідків.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати квартиру матері Олександра Котюха, яку жінка придбала за 1,92 млн грн, проте не мала на це фінансової можливості

Мати посадовця Полтавського ОТЦК купила квартиру за 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості — НАЗК

Крім того, рік тому фахівці Національного агенства з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя посадовців виявили у Котюха «ознаки набуття необґрунтованих активів»  на понад 1,8 млн гривень.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВАКС САП Полтавський ОТЦК заступник позов конфіскація квартира
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Коментарі: 1

1 096
Andron777:
Сьогодні, 14:28

Шо вже у вакс занесли і пАрєшалі? smirk


5 0

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