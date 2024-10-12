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Від вересня українцям вже нарахували понад 73 млн грн національного кешбеку в Дії

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 71

 

На Полтавщині учасниками проєкту «Зроблено в Україні» стали вже 40 виробників

Від вересня українцям в Дії уже нарахували понад 73 мільйони гривень за програмою національного кешбеку. Такими цифрами поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стартував проєкт 2 вересня, і протягом цього часу розробники виправляли недоліки та аналізували відгуки користувачів. Тепер же програму запустили повноцінно.

 

За цей час до програми встигли долучитися понад мільйон користувачів та 1317 виробників. Діє національний кешбек на 260 тисяч товарів.

Від полтавської області учасниками програми уже стали 40 виробників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Нині у переліку підприємств — виробники молочної та м’ясної продукції, хліба, солодощів, круп, олії, дитячого харчування, а також одягу та шкарпеток, парфумів і косметичних засобів, ліків і меблів, — додає він.

Нагадаємо, отримати виплати національного кешбеку за вересень користувачі зможуть уже 20 жовтня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Національний кешбек Дія гроші кешбек
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