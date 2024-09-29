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Коли почнуть виплачувати кошти за програмою «Національний кешбек»

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 167

 

Технічно це найскладніший сервіс через рекордну кількість обміну даних

вже понад 23 млн грн у вигляді компенсацій. Перші виплати за цією програмою українці зможуть отримати наприкінці жовтня.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров у Telegram.

За словами урядовця, перші виплати за програмою «Національний кешбек» за вересень українці зможуть отримати 20-го жовтня. 

Михайло Федоров також зазначив, що сервіс працює стабільно й цифри зростають щодня, проте технічно це один із найскладніших сервісів.

— Але технічно це один із найскладніших сервісів через рекордну кількість обміну даними між різними електронними системами — банками, виробниками, ритейлами, інформаційними системами, податковою, застосунком та порталом «Дія», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт «Національний кешбек», що дозволяє громадянам отримувати компенсацію за купівлю українських товарів.

  

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Автор: Віктор Крук
Теги: кешбек банки мінцифри
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