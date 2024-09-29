Коли почнуть виплачувати кошти за програмою «Національний кешбек»

Технічно це найскладніший сервіс через рекордну кількість обміну даних
вже понад 23 млн грн у вигляді компенсацій. Перші виплати за цією програмою українці зможуть отримати наприкінці жовтня.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров у Telegram.
За словами урядовця, перші виплати за програмою «Національний кешбек» за вересень українці зможуть отримати 20-го жовтня.
Михайло Федоров також зазначив, що сервіс працює стабільно й цифри зростають щодня, проте технічно це один із найскладніших сервісів.
Нагадаємо, на початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт «Національний кешбек», що дозволяє громадянам отримувати компенсацію за купівлю українських товарів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.