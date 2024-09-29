Сили оборони України уразили російський військовий арсенал «Котлубань» та аеродром у Ейську

Сьогодні вночі Сили оборони України уразили військовий арсенал, на якому зберігалося та проводилася модернізація ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів. Арсенал знаходиться біля селища Котлубань Волгоградської області — на відстані понад 600 км від України.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
Як зазначило видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, арсенал у Волгоградській області атакували 120 ударних БпЛА-камікадзе українського виробництва. Арсенал був атакований у ніч на 29 вересня близько 2.30.
Минулої ночі українські дрони також атакували аеропорт у російському Єйську Краснодарського краю. Російське видання Astra та російський опозиціонер і публіцист Олександр Невзоров у Telegram підтвердили, що вибухи вразили стратегічно важливий об'єкт, де зберігалися ракети типу Х-47 «Кинджал» і що знищено 60 таких ракет.
Як раніше повідомляли у ГУР, Росія здатна виготовляти в середньому 4-5 ракет «Кинджал» на місяць.
Журналісти російського опозиційного видання з посиланням на місцевих жителів зазначили, що вибухи пролунали біля військового містечка, де розташовано аеродром ВМФ РФ, на якому базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.
Як зазначає «Експерес» з посиланням на Z-пабліки, найпотужніший удар цієї ночі прийшовся по Котлубані Волгоградській обалсті, де було знищено 45 тонн зброї.
Водночас проросійські джерела применшують втрати росіян цієї ночі, — пише «Експерес». Так проросійський Telegram-канал «Кремлівська табакерка» запевняє, що втрата «Кинджалів» — нісенітниця.
А в Міноборони РФ повідомили про атаку вночі 29 вересня українських БПЛА по семи регіонах Росії. Нібито, 125 дронів було збито у Волгоградській, Білгородській, Воронезькій, Ростовській, Брянській, Курській областях, Краснодарському краї.
За даними британської розвідки, внаслідок атак ЗСУ по військових складах у РФ росіяни зазнали найбільших втрат снарядів від початку повномасштабної війни.
Таку оцінку британці дали за результатами атак у ніч з 20 на 21 вересня, коли ЗСУ завдали ударів безпілотниками по складах боєприпасів у Тихорецьку (Краснодарський край) та Торопці у Тверській області. Ще один удар стався 18 вересня у Торопці, який майже напевно знищив щонайменше 30 000 тонн боєприпасів у відкритому та бункерному сховищах.
Нагадаємо, учора, 28 вересня, російська армія вдарила «Шахедами» по одній із лікарень міста Суми. У медичному закладі знаходилося 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 48 медпрацівників. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинуло 10 людей, ще 12 отримали важкі поранення.
Сьогодні вранці росіяни скинули на Запоріжжя 13 КАБів: постраждали 16 людей, серед поранених 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець.
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