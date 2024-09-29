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Сьогодні вранці росіяни скинули на Запоріжжя 13 КАБів: постраждали 16 людей, серед них діти

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 262

 

Серед поранених 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець

Сьогодні, 29 вересня, вранці російські війська вдарили по по житловому сектору різних районів Запоріжжя 13 КАБами. 

Внаслідок ворожої атаки на місто постраждало 16 людей, серед поранених — 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Наразі в лікарні перебуває двоє людей.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Запорізькій області.

— В одному місці сталося руйнування квартир з 1 по 4 поверх багатоповерхового будинку. У ході ліквідації наслідків з-під завалів надзвичайники деблокували жінку, — йдеться у повідомленні.

Наразі продовжується ліквідація наслідків авіаударів РФ. Інформація щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків уточнюється.

Всього до ліквідації залучили 62 рятувальники та 15 одиниць техніки від ГУ ДСНС.

На місцях подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Внаслідок ранкового обстрілу КАБами станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Через атаку РФ затримуються деякі рейси.

Нагадаємо, учора, 28 вересня, російська армія вдарила «Шахедами» по одній із лікарень міста Суми. У медичному закладі знаходилося 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 48 медпрацівників. Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинуло 10 людей, ще 12 отримали важкі поранення.

    

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Запорізька ОВА, ДСНС
Теги: КАБ Запоріжжя постраждалі поранені
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